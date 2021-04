Come sta Brando Giorgi dopo l’intervento agli occhi per un serio problema alla vista: lo rivela sua moglie in un’intervista a Di Più.

La sua avventura a L’Isola dei Famosi era cominciata tutt’altro che in sordina: Brando Giorgi, attore di tante fiction e serie tv come Vivere e Centovetrine, aveva da subito avuto diversi scontri col resto dei naufraghi. Negli ultimi giorni aveva infatti deciso di starsene in disparte e di continuare la sua esperienza in solitudine. Non erano pochi coloro a cui Brando piaceva come concorrente proprio per la sua indipendenza dal gruppo, così come non mancavano i suoi detrattori.

Purtroppo però il suo percorso è stato alquanto breve: l’attore ha avuto un serio problema agli occhi ed ha dovuto abbandonare il gioco e sottoporsi ad un intervento con urgenza. In pratica si è trattato di un distacco della retina, quindi una cosa tutt’altro che trascurabile. Ora che l’operazione è stata fatta, Giorgi sta affrontando il periodo di convalescenza: sua moglie, in un’intervista al settimanale Di Più, ha rivelato come sta adesso.

Brando Giorgi, come sta dopo l’intervento: parla sua moglie

Daniela Battizzocco, moglie di Brando che varie volte abbiamo visto in studio tra il pubblico, ha raccontato i particolari della situazione non semplice che suo marito si è trovato a dover affrontare. Ne ha parlato al settimanale Di Più ed ha dichiarato che l’ex naufrago ha rischiato di diventare cieco.

Sull’Isola aveva iniziato a non vedere più nulla da metà occhio in giù e così è stato deciso che doveva ritornare in Italia per sottoporsi a tutte le cure del caso. Il cinquantaquattrenne ha così preso il volo per Roma e nel frattempo i suoi familiari hanno predisposto tutto per l’intervento, effettuato al Centro di chirurgia retinica Tolmino di Torino.

Un’operazione durata Brando è stato in sala operatoria per un’ora e mezzo. Il professor Vincenzo Petitti, che si è occupato di tutto, ha spiegato che Brando rischiava seriamente la vista. Non è tuttavia noto per quale motivo si sia verificato il distacco della retina. Ora Giorgi dovrà stare a riposo, sdraiato, per almeno due settimane.