Attualmente, Justine Mattera è una famosissima ed amatissima showgirl, ma sapete cosa faceva prima del successo? Il retroscena inedito.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Justine Mattera. Nata a New York il 7 Maggio del 1971, si trasferisce in Italia nel lontano del 1994. E, da quel momento, non è mai più andata via. È proprio nel nostro bel Paese, infatti, la splendida americana che ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Riuscendo ad ottenere, in un vero e proprio batter baleno, un successo davvero impressionante. Pensate, era esattamente l’anno 1994 quando, davvero giovanissimo, ha pubblicato il suo primo singolo musicale. E, da quel momento, non si è mai più fermata.

Attualmente, una delle showgirl più amate ed apprezzate dello spettacolo italiano, la bellissima Justine Mattera decanta di un successo davvero clamoroso. Cosa sappiamo, però, sulla sua vita artistica pregressa? Prima ancora che la splendida new yorkese cavalcasse la cresta dell’onda, siete curiosi di sapere cosa faceva esattamente? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio.

Justine Mattera prima del successo, sapete che lavoro faceva?

È stata la colonna portante di numerosi programmi televisivi, ma anche di film e cortometraggi. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, la splendide Justine Mattera è una vera e propria artista a trecentosessanta gradi. Attualmente, la splendida new yorkese decanta di un successo davvero impressionante. Siete curiosi, però, di sapere cosa faceva esattamente prima del successo? Ancora prima che la Mattera diventasse un volto noto ed amato della televisione italiana, cosa faceva esattamente? Siete proprio curiosi di saperlo?

L’esordio di Justine Mattera nel mondo dello spettacolo, come dicevamo precedentemente, è avvenuto esattamente nel 1995. Cosa faceva, però, prima di questo momento? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la splendida new yorkese, una volta trasferita in Italia, abbia deciso di svolgere diversi mestieri pur di mantenersi. A partire dalla modella fino alla cubista, è proprio questo che Justine ha fatto prima del successo. E, da quanto si apprende, sembrerebbe che proprio il lavoro in discoteca le abbia cambiato la sua vita. È proprio qui che, infatti, è stata notata. E, nel 1995, ha avuto la possibilità di pubblicare il suo primo singolo musicale.

Conoscevate questo retroscena sulla carriera di Justine Mattera?