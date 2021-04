Un’altra ex gieffina è caduta nella rete de Le Iene: sarà proprio lei la vittima del loro ennesimo scherzo, scopriamo di chi si tratta!

Le Iene, seguitissimo programma di Italia 1 condotto attualmente da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, hanno colpito ancora. Uno dei momenti più attesi di ogni puntata è sicuramente quello dello scherzo a qualche personaggio famoso: in questi anni decine e decine di vip sono stati vittime dei loro divertentissimi tranelli e c’è da dire che in questo Le Iene sono proprio impeccabili.

In questi mesi abbiamo visto cadere nelle loro ‘trappole’ alcuni degli ex protagonisti del GF Vip 5: Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini, Matilde Brandi, Tommaso Zorzi. Tra coloro che mancavano all’appello c’era un’ex gieffina che ha lasciato il segno in questa ultima edizione. Ebbene, in queste ore la iena Nicolò De Devitiis è riuscita a trarre in inganno anche lei e a trascinarla in una delle situazioni surreali che solo Le Iene sanno creare.

Le Iene, nella loro trappola proprio lei: l’ex gieffina vittima di uno scherzo

De Devitiis ha pubblicato in queste ore una storia sul suo profilo Instagram che svela chi è la Vippona caduta nel tranello. Nel video si vede il giornalista in compagnia di Stefania Orlando e suo marito Simone Gianlorenzi: avete letto bene, la conduttrice romana sarà tra le prossime protagoniste di uno degli storici scherzi del programma. Non conosciamo con precisione i dettagli della beffa organizzata alla bellissima Stefania, sappiamo però che l’esca per l’ex gieffina è stato il video della sua nuova canzone ‘Bandolero’.

La Orlando, ignara di tutto, aveva infatti comunicato ai suoi follower che stava andando a girare il video del suo nuovo singolo. Evidentemente in serata si è resa conto che il lavoro sarebbe stato rimandato. Suo marito Simone è stato complice de Le Iene e ha contribuito alla buona riuscita dello scherzo. Non si sa ancora quando andrà in onda esattamente, ma vi terremo aggiornati.

Una cosa è certa, ci sarà da ridere a crepapelle!