Sono passati diversi anni da quando, per la prima volta in assoluto, Lorella Boccia entrava a far parte della scuola di Amici. Conquistando tutti in un vero e proprio batter baleno. Da quel momento, lo sappiamo benissimo, la splendida napoletana ha cavalcato l’onda del successo. Prossimamente, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, sarà al timone di un programma tutto suo e, soprattutto, al femminile. Quindi, da come si può chiaramente comprendere, di strada ne ha fatta. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata nel corso degli anni?

Attualmente, Lorella Boccia è una splendida donna in carriera, oltre che essere una moglie straordinaria. Siete curiosi, però, di sapere com’è cambiata nel corso degli anni? Spulciando con attenzione il suo profilo Instagram, siamo riusciti a rintracciare uno scatto di quando Lorella era tra i banchi di scuola della Amici. Siete curiosi anche voi di vederla? Guardare per credere!

Lorella Boccia ad Amici, lo scatto del passato: com’è cambiata nel tempo!

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Lorella Boccia non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi numerosi sostenitori. Con un profilo Instagram che conta più di 650 mila followers, la splendida napoletana è solita intrattenere il suo pubblico con degli incantevoli scatti fotografici. È proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare un delizioso scatto del passato. Che, soprattutto, la mostra quando ha preso parte ad Amici.

Era esattamente l’edizione del 2012/2013 quando Lorella Boccia ha partecipato ad Amici. Da quel momento, sono passati esattamente nove anni. E di acqua sotto i ponti ne è passata. Eppure, siete curiosi di sapere com’era? E, soprattutto, com’è cambiata nel corso di questi anni? State tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa nel minimo dettaglio!

È proprio questa la foto che, diverso tempo fa, Lorella Boccia ha condiviso sul suo canale social ufficiale. E che, soprattutto, ci permette di ricordare com’era ad Amici. Davvero splendida, vero? Come lo è ancora adesso, c’è da ammetterlo. Nonostante siano passati quasi dieci anni dalla sua prima apparizione, Lorella Boccia continua a decantare di una bellezza davvero impressionante.