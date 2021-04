Lorella Boccia nel giorno delle nozze: ve la ricordate? Lo scatto insieme a suo marito è meraviglioso.

L’abbiamo conosciuta ad Amici, dove Lorella Boccia è stata una delle allieve della scuola. Il suo percorso è stato lungo e impegnativo, la bella ballerina ha dimostrato di avere un talento forte e passionale. Successivamente, Lorella è entrata nella scuola più spiata d’Italia per essere una delle professioniste.

Bella e talentuosa, su instagram è attivissima, e proprio qui, sono tante le immagini che pubblica. Sappiamo, la ballerina è sposata con Niccolò Presta: i due sono giunti al matrimonio nel 2019. Ma l’avete mai vista nel giorno delle nozze? Lo scatto social vi emozionerà!

Lorella Boccia, l’avete mai vista nel giorno delle nozze? Lo scatto è meraviglioso

Questa sera, domenica 25 aprile, andrà in onda una nuova puntata di Avanti un altro! Pure di sera, lo show è partito due settimane fa, e quindi, quello di questa sera, sarà il terzo appuntamento. Saranno numerosi gli ospiti di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, e come riportato dalle anticipazioni, ci sarà anche lei, Lorella Boccia.

La professionista di Amici di Maria De Filippi, ed ex allieva del talent, che in questi anni, è riuscita a percorrere la strada del successo, divenendo anche una brillante conduttrice. Sappiamo, la bella Lorella è sposata dal 2019 con Niccolò Presta; vi chiediamo, l’avete mai vista nel giorno delle sue nozze? Osservate lo scatto in basso: è un vero spettacolo!

La coppia si mostra insieme in un dolce momento, entrambi vestiti con i loro bellissimi abiti da cerimonia. Lorella Boccia è un’esplosione di bellezza, con il suo particolare abito da sposa, che ha colpito proprio tutti. Un’emozione unica impressa sui volti dei due sposini. Ovviamente lo scatto è stato pubblicato dalla conduttrice, ma non è l’unico, dato che quel giorno è stato incorniciato da numerose immagini che lasciano senza parole.