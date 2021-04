“Buffy” è un vero e proprio cult che, tra gli anni ’90 e 2000 ha tenuto il pubblico incollato alla tv: ricordate la splendida protagonista, com’è oggi e cosa fa Sarah Michelle Gellar

“Buffy” è una serie amatissima, un vero e proprio cult che ha appassionato non solo gli adolescenti ma anche gli adulti tra gli anni ’90 e 2000. La storia eccezionale e ricca di azione della bellissima protagonista, comune adolescente alle prese con la caccia ai vampiri. Ebbene sì, perché “Buffy” è la “Cacciatrice” e il suo compito è proteggere il mondo. Una trama semplice che è andata arricchendosi col passare degli anni grazie ad una serie straordinaria di personaggi. Questo format iconico ha lanciato molti attori oggi famosissimi e lasciato un segno indelebile nel cuore del pubblico. Sapete com’è oggi e cosa fa Sarah Michelle Gellar, la bellissima protagonista di “Buffy”? Andiamo a scoprirlo!

Com’è oggi e cosa fa Sarah Michelle Gellar, protagonista di “Buffy”

Classe 1977, Sarah Michelle Gellar ha esordito nel mondo dello spettacolo grazie alla pubblicità. Per la precisione, ha preso parte ad un spot per Burger King. Il successo arriva presto, quando viene scelta per interpretare la protagonista di una serie che diventerà un vero e proprio cult. Oltre che alla tv, Sarah Michelle Gellar si dedica anche al cinema e prende parte a numerose pellicole molto celebri e amate: “So cosa hai fatto”, “Cruel Intention”, “Scooby Doo”. Si è dedicata anche al campo imprenditoriale e ha fondato un suo brand online per la vendita di una serie di strumenti necessari a preparare ogni tipo di dolci. Restando in tema gastronomia, ha anche pubblicato un libro dedicato proprio alla cucina. Forse non tutti lo sanno, ma l’attrice è anche cintura nera di Karate Shotokan. Un titolo che, sicuramente, le è tornato molto utile nelle vesti di “Buffy”! Volete scoprire com’è diventata oggi la nostra straordinaria “eorina”? Eccola!

La riconoscete? Sempre bellissima, non trovate?