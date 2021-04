Samantha De Grenet è stata un’ex concorrente della quinta edizione del GF Vip, ma sapete chi è sua sorella Ilaria? Cosa sappiamo su di lei.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Samantha De Grenet. Attrice e modella di successo, la splendida romana è stata una delle recentissime concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Entrata nella casa più spiata d’Italia in “itinere”, la splendida De Grenet si è dimostrata, in un vero e proprio batter baleno, una protagonista indiscussa. Tanto da riuscire ad arrivare anche ad un passo dalla finale.

Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei? Sappiamo benissimo che, attualmente, Samantha De Grenet è sposata e mamma di uno splendido ragazzino. Sapete che, però, l’attrice e modella romana ha anche una sorella. Lei si chiama Ilaria. E, stando a quanto raccontato dalle diretta interessate, sembrerebbe che le due, seppure molto unite, abbiano trascorso alcuni mesi senza parlarsi. Cosa sappiamo, però, su Ilaria? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Chi è Ilaria, la sorella di Samantha De Grenet: età, lavoro ed Instagram

Nel corso della sua recentissima esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, abbiamo avuto la possibilità di conoscere Ilaria, la sorella minore di Samantha De Grenet. Le due, seppure divise da un vetro, hanno chiaramente dimostrato a tutti gli italiani di amarsi davvero alla follia. E, soprattutto, di essere legate, nonostante i due loro forti caratteri, da un legame davvero immenso. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lei?

Purtroppo, le informazioni che abbiamo su Ilaria De Grenet sono davvero minime. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la romana sia un’organizzatrice di eventi. E che sia nata esattamente nel 1979. C’è qualche altra cosa che occorre sapere? Siete curiosi di seguirla su Instagram? Vi accontentiamo immediatamente. Il profilo social di Ilaria, infatti, è attivissimo, seguitissimo ed aperto. È proprio grazie ad esso, infine, che abbiamo appreso della sua attuale situazione sentimentale. Sembrerebbe, infatti, che Ilaria De Grenet sia impegnata. E che sia una splendida mamma.

Le due donne sono davvero bellissime. Siete d’accordo?