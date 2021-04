Temptation Island, “Mamma e papà ti aspettano”: l’amatissima coppia rivela il nome della piccola che sta per nascere.

Una notizia che ha riempito di gioia il cuore dei fan, quella annunciata ad inizio aprile da Nunzia Sanzone e Flavio Zerrella. La coppia è in dolce attesa di una bambina: con un post su Instagram, i due ex protagonisti di Temptation Island resero noto il sesso della nascitura. E poche ore fa, sempre sui social, Nunzia e Flavio hanno fatto sapere a tutti il nome scelto per la piccola: un nome davvero meraviglioso. Scopriamolo insieme!

Temptation Island, l’amatissima coppia annuncia il nome della bambina: l’annuncio di Nunzia e Flavio

Sono due tra gli ex protagonisti più amati di Temptation Island. E, soprattutto, la loro storia è molto “particolare”: si, perché Nunzia e Flavio hanno partecipato entrambi al reality di Canale 5, ma con partner differenti. Lei era legata ad Arcangelo Bianco, mentre lui a Roberta Mercurio: le due coppie hanno partecipato a due edizioni differenti. E, per uno strano caso del destino, quando entrambe le relazioni erano già terminate, Nunzia e Flavio si sono incontrati, per non lasciarsi mai più. E a coronare il loro amore sarà la nascita della piccola Dea. Proprio così, è questo il nome scelto per la la loro bambina e ad annunciarlo sono stati proprio loro, attraverso i loro canali Instagram:

“Dea nome che indica una divinità femminile, simbolo di vita, bellezza e amore”, scrivono entrambi nella didascalia al post.

Un post che è stato letteralmente invaso dai commenti di fan e amici. In tantissimi hanno voluto lasciare un messaggio d’affetto ai futuri genitori e non mancano ex volti di Temptation Island. Da Katia Fanelli a Oronzo Carinola, da Antonio Martello a Micheal Di Giorgio: tutti si sono uniti attorno alla coppia per congratularsi e augurare loro tanta felicità. Non possiamo che unirci a tutti e rinnovare gli auguri a questa splendida coppia.