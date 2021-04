Attore stellare, Tom Hanks è una delle icone indiscusse del cinema Hollywoodiano: l’incredibile “omaggio” di cui non tutti sanno, eccezionale retroscena

Questa sera la tv italiana ripropone un capolavoro tra i capolavori: “Il miglio verde”. Nella pellicola, possiamo ammirare un giovanissimo Tom Hanks nelle vesti di Paul Edgecombe. Una storia magnifica, straziante ma anche portatrice di un messaggio e di un significato profondo, trascendentale. Tom Hanks ha dimostrato di possedere tutte le carte in regola e il talento straordinario che ne hanno fatto un attore con la “A” maiuscola. Vincitore di due premi Oscar, è, assieme a Spencer Tracy, l’unico ad aver vinto due volte consecutive l’agognata statuetta. C’è un retroscena eccezionale che riguarda Tom Hanks, un “omaggio” davvero incredibile, stellare, che ha ricevuto e di cui non tutti sanno. Scopriamo di che si tratta!

L’omaggio straordinario a Tom Hanks: il retroscena che non tutti conoscono

Originario di Concord, classe 1956, l’eccezionale attore ha esordito nel panorama artistico in una serie televisiva: “Henry e Kip”. Lo abbiamo poi ammirato in un episodio dell’iconico “Happy Days”, prima dell’approdo al cinema che segnerà l’inizio definitivo della sua carriera di interprete. Molti, troppi, i film straordinario e di successo a cui ha preso parte. Impossibile non citare “Philadelphia” e “Forrest Gump”, ma anche tralasciare “Cast Away” o “The Terminal”. Una serie di titoli eccezionali, performance da brividi, ruoli di genere e complessità diverse. Tom Hanks è una vera stella, un attore poliedrico ed eccezionale, oseremmo dire “stellare”. E, come giusto che sia, anche l’omaggio che ha ricevuto è stato “stellare”. Forse non tutti lo sanno, ma c’è un asteroide che porta il nome del magnifico interprete! Si chiama, per l’appunto 12818 Tomhanks ed è stato scoperto nel 1996. Straordinario, non siete d’accordo?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tom Hanks (@tomhanks)



Conoscevate questo incredibile ed eccezionale retroscena sull’amatissimo e iconico attore? Una dedica davvero straordinaria e particolare, “stellare”: un asteroide che porta il suo nome, davvero incredibile!