Tornerà in studio a Uomini e Donne: l’anticipazione fa impazzire di gioia i fan della trasmissione di Maria De Filippi.

Uomini e Donne è una delle trasmissioni più amate della nostra tv. Un vero e proprio appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5, che da ormai tantissimi anni seguono le avventure dei troni più amati della tv. Ma, come tutti sanno, il programma di Maria De Filippi non va in onda in diretta: le puntate vengono registrate diversi giorni prima della messa in onda in tv. E ieri, 24 aprile, si è tenuta proprio una nuova registrazione della trasmissione: non sappiamo i dettagli di cosa è successo, ma un’anticipazione bomba arriva dalla sempre informata pagina Instagram “Uomini e Donne Classico e Over.”. Sapete chi è pronta a tornare in studio?

Uomini e Donne, l’anticipazione che tutti stavano aspettando: Tina Cipollari tornerà in studio

Una splendida notizia per gli appassionati di Uomini e Donne…un po’ meno per Gemma Galgani! Si, perché Tina Cipollari sta per tornare in studio. Nella registrazione di ieri, sabato 24 aprile, infatti, l’opinionista tornerà al suo posto, al fianco di Gianni Sperti. Nelle ultime settimane, Tina non era presente in studio, destando anche preoccupazione in molti telespettatori. Successivamente, l’opinionista è intervenuta in trasmissione in collegamento, spiegando i motivi dell’assenza: la Cipollari era impegnata col trasloco, avendo preso casa a Torino. Un’assenza che si è sentita eccome nello studio: i telespettatori non vedevano l’ora di ricevere questa notizia, anticipata su Instagram:

Sarà meno contenta la “rivale storica” di Tina, Gemma Galgani, che dovrà affrontare di nuovo di persona gli attacchi dell’opinionista.

Quando sarà trasmessa con esattezza la puntata in cui tornerà Tina non lo sappiamo ancora con precisione, ma si tratta di giorni! L’attesa è finalmente finita. E voi, state seguendo questa stagione della trasmissione di Maria De Filippi? Pensate che possa nascere qualche amore in studio?