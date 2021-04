In una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano, Alfonso Signorini svela la sua opinione su Ilary Blasi come conduttrice de L’Isola dei Famosi.

Alfonso Signorini, che per sei mesi ha condotto l’ultima edizione del GF Vip, si è raccontato in una lunga intervista al Fatto Quotidiano in cui ha affrontato gli argomenti più disparati. Da alcuni aneddoti sulla sua infanzia ai primi lavori svolti in gioventù, dal suo passato come insegnante di latino e greco al contagio da Covid avvenuto dopo la fine del reality il mese scorso. Una carriera la sua che, prima di vederlo conduttore lo ha visto giornalista e opinionista in vari programmi. Uno di questi è stato appunto il Grande Fratello sia nella sua versione Nip che in quella Vip.

Ricordiamo infatti che per le prime tre edizioni del GF Vip al timone c’era Ilary Blasi mentre Alfonso Signorini ricopriva il ruolo di opinionista. Ora, già dall’anno scorso, il direttore di Chi è passato a condurre il longevo reality di Canale 5. La bella moglie di Francesco Totti, invece, da quest’anno presenta L’Isola dei Famosi. A Il Fatto Quotidiano il presentatore ha rivelato come se la sta cavando secondo lui la collega.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>clicca qui

Alfonso Signorini, la sua opinione su Ilary Blasi, cast e opinionisti de L’Isola dei Famosi

Nell’intervista Signorini si è davvero raccontato a cuore aperto, andando indietro con la memoria agli anni dell’infanzia, a quelli dei suoi primi passi in tv, ai momenti più drammatici vissuti e superati. Lui che di reality ormai se ne intende e che ha appena terminato di guidare il GF Vip più lungo della storia, si è espresso anche in merito a L’Isola dei Famosi attualmente in corso svelando cosa pensa del lavoro che sta svolgendo Ilary Blasi.

“Penso che se la stia cavando benissimo, la trovo molto a suo agio. Mi piace veramente tanto, penso che sia nel mood giusto”, ha detto. Sul cast e sugli opinionisti invece ha mostrato qualche perplessità: “Il cast non è forse tra i più forti e tre opinionisti mi sembrano un po’ troppi”.

Cosa ne pensate voi? Siete d’accordo con Alfonso? Intanto non perdetevi la puntata de L’Isola dei Famosi di questa sera!