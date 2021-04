Amici 20, arriva un clamoroso annuncio a sorpresa: ecco cosa accadrà durante la puntata del daytime di domani 27 aprile.

La fase finale della ventesima edizione di Amici è entrata ormai nel vivo. Gli allievi rimasti in gara sono sempre di meno e le sfide diventano ogni settimana più accese. Anche perché, attualmente i concorrenti sono divisi in squadre, ma ne vincerà solo uno. Chi sarà è presto per dirlo, quel che è certo è che il pubblico sta seguendo questa edizione con molto interesse, regalando ascolti record alle puntate serali. E proprio il pubblico è stato chiamato a compiere una “missione” molto importante. L‘annuncio è arrivato poco fa attraverso i canali social ufficiali del talent show di Canale 5. Curiosi di scoprire cosa accadrà domani 27 aprile? Vi spieghiamo tutto!

Amici 20, arriva un clamoroso annuncio a sorpresa: domani televoto importante

Una nuova puntata del serale di Amici 20 andrà in onda, come sempre, sabato prossimo. Nel frattempo, però, tutti i giorni vanno in onda i consueti appuntamenti col daytime. E, a quanto pare, quello di domani sarà davvero imperdibile. Il comunicato postato dai canali social ufficiali della trasmissione è davvero interessante: domani, durante il daytime delle 16.00 sarà aperto un televoto molto importante. Che durerà pochi minuti, dato che sarà chiuso proprio durante il daytime. “Preparatevi a votare”, è la scritta che appare nel post. Ma cosa si dovrà votare? Questo non è stato specificato nel post, che è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti dei fan.

Fan che saranno prontissimi a votare per sostenere il proprio concorrente preferito. Ricordiamo che, al momento, il pubblico da casa non può votare in merito all’andamento delle sfide e sono soltanto i tre giurati in studio a decidere il destino degli allievi: l’ultimo a lasciare la scuola, sabato scorso, è stato il cantante Raffaele Renda, del team di Lorella Cuccarini ed Arisa. Cosa succederà nella prossima puntata? Staremo a vedere! Nel frattempo, preparate i cellulari: domani pomeriggio si vota!