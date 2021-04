Raffaele Renda dopo l’eliminazione da Amici torna sui social: il messaggio del cantante.

Amici di Maria De Filippi sta appassionando proprio tutti, e questo è evidente dagli ascolti che risultano essere sempre più alti. La puntata di sabato 24 aprile ha tenuto incollati davanti alla televisione ben oltre i 5 milioni di spettatori. Un risultato eccellente, e il successo si deve non solo alla conduttrice, ma anche ai protagonisti di questa esperienza, ballerini e cantanti che mostrano il loro talento, e ovviamente, bisogna ammetterlo, anche agli insegnanti.

Ormai è noto, nella puntata di sabato del Serale a dover abbandonare la scuola è stato Raffaele Renda, che ha perso al ballottaggio con Deddy. Da qualche ora, l’ex allievo di Amici è ritornato sui social: ecco cosa ha detto.

Raffaele Renda torna sui social: le prime parole dopo l’eliminazione

Ormai è noto, sabato 24 aprile ad essere eliminato dalla scuola più spiata d’Italia è stato Raffaele Renda. Il cantante si è ritrovato al ballottaggio finale con Samuele e Deddy. Il primo ad essere salvato è stato il ballerino, e nella sfida tra i due artisti, è stato lui l’eliminato. Un percorso intenso per il cantante, che ha dimostrato di essere un vero talento.

Da qualche ora, però, Raffaele è ritornato sui social, e ha manifestato le prime parole subito dopo essere uscito da Amici. “Eccomi qui dopo il viaggio più bello della mia vita. E’ proprio così che immagino il mio futuro: svegliarmi con la musica, e andare a dormire con il sorriso di chi fa il lavoro più bello del mondo. Questo è solo l’inizio di un sogno più grande di me… Ringrazio Amici, per aver reso tutto possibile, Arisa, per la persona che sei e per aver creduto in me“.

Queste le parole dell’artista, che ha anche voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno seguito e sostenuto.