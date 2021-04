Ricordate la bellissima e giovanissima Annalisa Gambi di Striscia la Notizia? Sono passati anni: com’è cambiata oggi e cosa fa!

Striscia la Notizia, lo sappiamo benissimo, è un programma che va in onda da tantissimo tempo. Pensate, correva esattamente l’11 Dicembre del 1989 quando, dopo una breve parentesi in radio, il tg satirico ideato da Antonio Ricci approdava su Canale 5. Da quel momento, sono passati esattamente trentadue anni, eppure il famoso programma continua a decantare di un successo davvero clamoroso. Di conduttori, c’è da ammetterlo, ne sono passati. E come loro, anche tantissime veline si sono alternate nel famoso studio televisivo di Cologno Monzese.

Tra le diverse veline che, nel corso di questi lunghissimi anni, hanno ballato sul bancone di Striscia la Notizia, spunta anche il nome della bellissima Annalisa Gambi. Impossibile dimenticarla, vero? Avete pienamente ragione! A questo punto, la domanda sorge spontanea: com’è cambiata? E, soprattutto, cosa fa oggi? Scopriamolo!

Annalisa Gambi, la ricordate a Striscia la Notizia? Com’è cambiata la sua vita oggi

In alcuni dei nostri recentissimi articoli, vi abbiamo parlato di Alessia Merz e di Thais Souza Wiggers, ma siete curiosi di sapere adesso com’è diventata Annalisa Gambi. Debuttata sul bancone di Striscia la Notizia esattamente nel 1990, la splendida napoletana ha saputo conquistare tutto il pubblico italiano per la sua immensa bellezza. Occhi colore ghiaccio, forma fisica perfetta ed un fascino davvero irresistibile, la giovanissima Annalisa è entrata nel cuore di tutti in un vero e proprio batter baleno. A distanza di anni, però, dal suo esordio nel tg satirico, cosa fa oggi? E, soprattutto, com’è cambiata? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo!

Cosa fa oggi Annalisa Gambi a distanza di anni del suo esordio a Striscia la Notizia? Sappiamo benissimo che, dopo la sua partecipazione al programma di Antonio Ricci, il suo successo è aumentato esponenzialmente. Adesso, però, cosa fa? Purtroppo, abbiamo poche notizie al riguardo. Da quanto si apprende dal suo profilo Instagram, sembrerebbe che attualmente la splendida Gambi continui ad essere una presenza fissa nel mondo dello spettacolo. E che, nello specifico, sia una conduttrice televisiva.

Com’è cambiata? Beh, possono anche essere passati trent’anni dal suo debutto, eppure Annalisa Gambi è sempre bellissima!