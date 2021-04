Oscar 2021, Anthony Hopkins è stato premiato come miglior attore per The Father: il discorso della star del cinema dopo la vittoria.

Nella notte del 26 aprile, si è celebrata l’edizione 93 degli Oscar. Si è trattato di un segnale speciale per il cinema che prova a rialzarsi dopo la crisi dovuta all’emergenza Coronavirus. Il film vincitore dell’Oscar 2021 è Nomadlan di Chloè Zhao, celebrata anche come miglior regista. E’ stata premiata anche l’attrice protagonista, Frances McDormand, che ha vestito i panni della vedova Fern. Una Notte degli Oscar 2021 deludente per gli italiani, tornati a casa a mani vuote. Sul palco per premiare i colleghi c’erano star come Brad Pitt e Harrison Ford: non tutti erano presenti, il celebre attore Sir Anthony Hopkins non ha partecipato agli Oscar, nonostante avesse vinto un premio. A ritirare l’Oscar per la star c’era Joaquin Phoenis, incaricato di annunciare il vincitore: Hopkins, dal suo Galles, ha registrato un video di ringraziamenti. Ecco le sue parole.

Oscar 2021, Anthony Hopkins dopo la vittoria: “Voglio rendere omaggio a Chadwick Boseman”, il discorso

Anthony Hopkins è stato premiato come miglior attore protagonista per The Father – Nulla è come sembra, diretto da Florian Zeller. L’attore 83enne inglese ha vinto la celebre statuetta ma non ha potuto presenziare alla cerimonia: ha registrato un video, dal suo Galles, di ringraziamenti. Il celebre attore ha voluto, inoltre, rendere tributo all’attore Chadwick Boseman, scomparso a 43 anni dopo aver lottato contro un tumore.

“Sono nel mio Galles e all’età di 83 anni non mi aspettavo questa vittoria. Sono molto grato all’Academy e rendo omaggio a Chadwick Boseman che ci è stato portato via troppo presto. E ancora una volta, grazie mille a tutti. Non me l’aspettavo, mi sento privilegiato ed onorato” sono state le parole di Anthony Hopkins. Il video di ringraziamenti è stato pubblicato anche su Instagram, poche ore fa:

Chadwick Boseman era candidato come miglior attore protagonista in Ma’ Rainey Black Bottom.