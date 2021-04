Arianna Cirrincione, l’avete mai vista da piccola? Com’è cambiata nel tempo: resterete stupiti.

L’abbiamo conosciuta ad Uomini e donne, dove qui, Arianna si è presentata in veste di corteggiatrice di Andrea Cerioli. Dopo un percorso, breve ma intenso, il tronista ha deciso di scegliere proprio lei, mostrandosi piacevolmente preso. La coppia è innamoratissima, e su instagram si mostra spesso insieme. Sappiamo, attualmente, Cerioli è uno dei naufraghi de L’Isola dei famosi; Arianna ha sempre mostrato il suo sostegno al fidanzato, giungendo in puntata per appoggiarlo con le sue parole.

Qualche giorno fa, esattamente il 5 aprile, la donna ha festeggiato il suo compleanno, e ha deciso di pubblicare un post in cui ha riportato due immagini, una di adesso, e l’altra di quando ancora era una bambina: l’avete mai vista?

Arianna Cirrincione, la foto da bambina conquista: è bellissima!

Arianna Cirrincione è divenuta particolarmente nota dopo la sua partecipazione ad Uomini e donne, dove qui ha conosciuto Andrea Cerioli, il suo attuale fidanzato. L’ex tronista è al momento uno dei naufraghi de L’Isola dei famosi, e sta dimostrando di essere un vero leader. Più volte ha affrontato prove in cui non è mancato di manifestare il suo forte spirito, soprattutto nelle ultime settimane. Arianna, dal canto suo, arrivata in studio, ha manifestato il suo sostegno al fidanzato.

Come abbiamo espresso, il 5 aprile, l’ex corteggiatrice, ha festeggiato il suo compleanno, e ha pubblicato sui social, due scatti, e uno dei due ha colpito i suoi fan. Si è mostrata in una foto di quando era ancora una bambina: l’avete mai vista? Osservate lo scatto in basso, sembrerebbe che Arianna sia rimasta tale, a parte gli anni passati, molti tratti del suo viso sono rimasti gli stessi.

Impossibile non ammirarla in tutta la sua tenerezza! “Passa il tempo, ma a quanto pare non lo spirito“, ha riportato. Arianna Cirrincione, da piccola, era davvero dolcissima.