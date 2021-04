Monica ed Enzo, spunta un delizioso scatto del passato di Monica ed Enzo: come sono cambiati? Scopriamo insieme la loro trasformazione!

Formano una delle coppie più amate dello spettacolo italiano, Monica ed Enzo. Meglio conosciuti con il nome del loro duo, Arteteca, i due simpaticissimi napoletani decantano di un successo davvero assoluto. Colonne portanti del famosissimo Made in Sud, in onda fino all’anno scorso su Rai Due con Stefano De Martino e Fatima Trotta, la coppia ha fatto divertire tantissimi italiani con i loro imperdibili sketch e divertentissime battute. Li avete mai visti da “giovani”?

Leggi anche –> Arteteca, spunta una foto da piccola di Monica: l’avete mai vista? Scatto inedito: quanta tenerezza!

Attivissimi sul loro canale social ufficiale, Monica ed Enzo rappresentano delle vere e proprie celebrità di Instagram. È proprio qui che, spulciando con attenzione il loro canale, siamo riusciti a rintracciare un delizioso scatto del passato. Non sappiamo esattamente quanti anni siano passati da questa foto e né tantomeno quanti ne abbiano, fatto sta che lo scatto ha immediatamente catturato la nostra attenzione. Perché? Scopriamolo!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Arteteca, la foto del passato di Monica ed Enzo: la trasformazione

Attivissimi e, soprattutto, soliti a rendere partecipi i loro sostenitori sulla loro quotidianità, Monica ed Enzo vantano di un profilo Instagram ricco di incredibili scatti fotografici. Non soltanto, infatti, la coppia napoletana è solita intrattenere il suo pubblico con fotografie che descrivono la loro vita da marito e moglie e da mamma e papà, ma si dilettano anche a condividere foto appartenenti al loro passato.

È proprio per questo motivo che, come dicevamo precedentemente, siamo riusciti a rintracciare un loro scatto di qualche anno fa. Non sappiamo esattamente quanto tempo sia passato dallo scatto, fatto sta che la foto ha catturato l’attenzione di tutti. Il motivo? La risposta è piuttosto semplice: la loro trasformazione! Guardare per credere: non ve ne pentirete affatto!

Lo ripetiamo: non sappiamo a quanto tempo fa risalga questo scatto. Eppure, non si può affatto fare a meno di notare che, seppure siano passati anni, Enzo e Monica degli Arteteca non sono cambiati per nulla! Anche voi siete d’accordo con noi?