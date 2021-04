In attesa del matrimonio, Bella Thorne e Benji Mascolo hanno celebrato il loro fidanzamento in un party: la dedica da brividi del cantante.

Lo scorso 20 marzo, Benjamin Mascolo, l’ex del duo Benji&Fede comunicava ai suoi migliaia di fan che la sua dolce metà gli aveva risposto sì! Una romantica proposta di matrimonio per Bella Thorne ha fatto sognare migliaia di persone: i due si sono conosciuti nel 2019 e non si sono mai più lasciati. Il cantante italiano e l’attrice statunitense, ex stellina Disney, hanno deciso di festeggiare il loro fidanzamento con un party stile americano! La festa è arrivata un mese dopo la proposta, forse per via dell’emergenza Covid: ieri, 25 aprile 2021, la coppia ha deciso di celebrare l’amore ed il loro prossimo matrimonio con gli amici. Il post di Benji, su Instagram, ha fatto il pieno di cuori: i loro look e la dedica scritta la splendida attrice hanno attirato l’attenzione di tutti!

Bella Thorne e Benji Mascolo pronti per le nozze: il party di fidanzamento e le parole da brividi

Il post pubblicato su Instagram nelle ultime ore è davvero magnifico. Bella Thorne e Benjamin Mascolo hanno deciso di festeggiare ufficialmente, con gli amici, il loro fidanzamento. Circa un mese fa è arrivata la proposta di matrimonio: dopo circa due anni dal loro primo incontro, la coppia ha deciso di coronare il loro amore con le nozze.

Nel party di fidanzamento, in pieno stile statunitense, entrambi hanno sfoggiato look davvero pazzeschi: un abito nero per il cantante ed un magnifico abito rosso per l’attrice. Ecco le foto pubblicate dall’ex del duo Benji&Fede:

La dedica scritta per la dolce metà è commovente: “La mia principessa ha fatto sì che tutto questo accadesse. Non avrebbe potuto esserci festa di fidanzamento migliore, e sono felice di poter condividere questi momenti speciali con te. E poi vogliamo parlare di quanto tu sia meravigliosamente bella in questo vestito? Ti amo” sono le parole scritte dal cantante per la sua Bella.