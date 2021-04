Cesare Bocci l’ha annunciato con un post su instagram: una magnifica notizia per i tantissimi fan.

Amatissimo attore e conduttore televisivo, Cesare Bocci non smette di sorprenderci. La sua carriera è iniziata in teatro, per poi proseguire, arrivando a lavorare in televisione e al cinema. Nel 1990 avviene il suo debutto al cinema, con L’aria serena dell’ovest. Successivamente, il suo talento è ben notato, ed entra a far parte del cast di altre pellicole. Impossibile dimenticare il suo personaggio di Antonio Ceppi, nella serie televisiva Elisa Di Rivombrosa, o ne Il commissario Montalbano, con Mimì Augello, ma sono tantissimi i personaggi da lui interpretati.

Infatti, In tutti questi anni, l’attore non si è mai fermato, e ha continuato a percorrere la strada del successo. Da pochissimo, però, con un post su instagram, ha rivelato una grandiosa novità: un annuncio incredibile per i suoi migliaia di fan.

Cesare Bocci sorprende: splendida notizia, cosa ha annunciato

Cesare Bocci è sicuramente uno degli attori più amati ed apprezzati del panorama cinematografico; la sua carriera è un’esplosione di successi, con tanti traguardi raggiunti grazie al suo profondo talento. Oltre ad aver abbracciato l’arte della recitazione, negli ultimi anni l’abbiamo anche visto cimentarsi nel ballo; infatti, nel 2018, l’attore in coppia con la maestra di ballo Alessandra Tripoli, è stato concorrente di Ballando con le stelle, riuscendo a vincere il programma.

Ma tornando a quanto Cesare Bocci ha riportato su instagram, l’attore ha annunciato una incredibile novità in arrivo. A quanto pare, come da lui espresso, ritornerà sul set dopo un anno, la prossima settimana, e quindi ritornerà a recitare. L’attore, però, ha anche espresso la paura di ricominciare, ma anche la felicità di ritornare a lavorare dopo tanto tempo (com’è Qui possibile vedere).

Come rivelato da Bocci, tornerà con Imma Tataranni. Un incredibile annuncio questo del tanto amato attore, che con la sua arte e il suo talento non smette di sorprenderci.