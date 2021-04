Covid, Daniele De Rossi negativo: “37 giorni dopo”, l’annuncio da brividi della moglie Sarah Felberbaum sui social.

È terminato un incubo durato quasi 40 giorni: Daniele De Rossi è finalmente negativo al Covid. Ad annunciarlo è stata la moglie dell’ex giocatore della Roma, l’attrice Sarah Felberbaum, che sul suo profilo di Instagram ha condiviso uno scatto in cui sono insieme. Uno scatto in cui lei è in lacrime, a sottolineare la forte emozione. “37 giorni dopo”, è la didascalia al post, che in pochi minuti è stato invaso dai commenti di fan e colleghi.

Daniele De Rossi negativo al Covid dopo 37 giorni: il post della moglie Sarah Felberbaum

Daniele De Rossi è guarito dal Coronavirus. Dopo più di un mese ed un ricovero di cinque giorni all’ospedale Spallanzani, il calciatore è tornato negativo e ha potuto riabbracciare la sua Sarah. Che su Instagram ha annunciato la buona notizia con uno scatto in cui, in lacrime, abbraccia Daniele. Il calciatore, infatti, tornato a casa dall’ospedale ha vissuto in isolamento, lontano da moglie e figli, in attesa di guarire. E, finalmente, il giorno tanto atteso è arrivato. Per la gioia dei numerosissimi fan, amici e colleghi del campione, che hanno fatto sentire la loro vicinanza attraverso i social:

Una valanga di likes e commenti ha invaso il post di Sarah in pochissimi minuti: in tanti non hanno contenuto la gioia per la notizia e hanno lasciato sotto il post un dolce messaggio o semplicemente un cuore.

Il ricovero allo Spallanzani

Ricordiamo che, dopo aver contratto il Covid, Daniele De Rossi è stato ricoverato in ospedale lo scorso 7 aprile, a causa di una polmonite interstiziale bilaterale in fase iniziale che non poteva essere curata a casa. “Non è un caso al limite ma non è neanche un Covid da curare a domicilio”, aveva detto De Rossi. Finalmente, oggi, dopo ben 37 giorni per lui l’incubo è finito.