Francesco Totti, da pochissimo, ha riportato un post sui social che non è passato inosservato, in cui ha manifestato un incredibile annuncio: cosa sta per succedere?

La scorsa settimana l’abbiamo visto a Felicissima Sera, dove ospite di Pio e Amedeo, ci ha fatto trascorrere un momento davvero esilarante. Il duo comico non è mancato di metterlo in difficoltà, con il suo umorismo sempre pronto a colpire in pieno. Ma Francesco Totti è stato sicuramente al gioco, divertendosi con i conduttori dello show. Sono stati attimi particolari, in cui abbiamo potuto vederlo in una veste diversa, che ha conquistato tutti. Totti si è messo alla prova, anzi, è stato messo alla prova da Pio e Amedeo, portando in scena vari lavoratori di diversi ambiti, e l’ex calciatore ha mostrato grande incitamento per i prodotti portati in studio, una sorta di pubblicità voluta dal duo.

Sappiamo, Francesco è Attivo sui social, anche se, non in maniera accentuata. Infatti, non sono moltissimi i post che ha pubblicato. Ma da pochissimo, ha spiazzato tutti, pubblicando un post che ha scosso l’attenzione dei suoi numerosi fan: avete visto anche voi? Totti ha condiviso un’immagine, con una curiosa didascalia: cosa sta per accadere?

Francesco Totti, annuncio inaspettato: fan in delirio, cosa sta per succedere?

Siamo stati continuamente ammaliati dal suo talento, Francesco Totti oltre ad essere stato un grandissimo calciatore, tanto amato ed apprezzato per le sue forti capacità, è divenuto nel tempo uno dei personaggi del mondo dello spettacolo più seguiti in assoluto. Come abbiamo anticipato, da pochissimo ha pubblicato un post inaspettato, che ha destato l’attenzione dei suoi fan: “Siamo quasi pronti”, ha riportato in basso. Un post che ha acceso la curiosità di tutti, molti si aspettano grandi cose, un nuovo progetto, un nuovo ritorno, cosa sarà mai?

Ma di cosa si tratta? Totti ha condiviso questa curiosa didascalia, ma esattamente a cosa si riferisce? Molti utenti hanno commentato con grande entusiasmo: “per tornare? Te rivolemo in campo capitano…”, questi sono solo alcuni dei commenti, ma sono decisamente tantissimi, e molti girano, anzi, sperano in questo grandioso ritorno.

L’annuncio in poco tempo ha letteralmente riscosso grande caos, dato che i suoi fan, come potete osservare, hanno subito pensato che il calciatore possa ritornare, appunto, a giocare. Sarà davvero così? Molti, a quanto pare, rimpongono una certa speranza, dato che Totti, è stato un calciatore fortissimo. A cosa si riferisce allora Francesco? Al momento non sappiamo esattamente di cosa possa parlare l’ex calciatore, ma è evidente che qualcosa bolli in pentola, ed è già all’opera, anzi, sembrerebbe che sia in fase di conclusione, pronto per essere mostrato. Quel ‘Siamo quasi pronti’ ha destato non poca attenzione, e sicuramente a breve scopriremo di cosa si tratta.