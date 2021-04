Ignazio Moser sarà uno dei concorrenti de L’Isola dei Famosi, ma sapete qual è stato il suo debutto in tv? Non è come tutti credete!

Ignazio Moser sarà uno dei prossimi concorrenti de L’Isola dei Famosi. Al momento, sia chiaro, non sappiamo ancora quando arriverà a Playa Palapa, dato alcuni inconvenienti avvenuti durante il suo viaggio. Fatto sta che, stando a quanto traspare dal web, sembrerebbe proprio che il famoso ex ciclista sarà uno dei prossimi naufraghi. In attesa, però, di poterlo ammirare, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Dal punto di vista sentimentale, sappiamo benissimo, il bel Moser è felicemente fidanzato con Cecilia Rodriguez, conosciuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ma dal punto di vista professionale, invece, cosa sappiamo?

Ancora prima che prendesse parte a L’Isola dei Famosi, lo sappiamo benissimo, Ignazio Moser ha preso parte ad un altro reality di Canale 5. Era esattamente Settembre del 2017 quando l’ex ciclista entrava nella casa di Cinecittà. Sapete che, però, questo non è stato affatto il suo debutto sul piccolo schermo? Ecco perché.

Ignazio Moser, quando è avvenuto il suo debutto? Il retroscena

Come dicevamo precedentemente quindi, la partecipazione a L’Isola dei Famosi non rappresenta affatto la sua prima volta in un reality. Già negli anni scorsi ed esattamente nel 2017, il bel Ignazio Moser ha preso parte al Grande Fratello Vip. Cavalcando, quindi, non soltanto la cresta dell’onda, ma anche conoscendo l’amore. Sapete che, però, questo non è stato affatto il suo debutto sul piccolo schermo? Si, avete letto proprio bene. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la prima apparizione televisivi di Ignazio sia avvenuta ancora prima del suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip.

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il debutto di Ignazio Moser sul piccolo schermo sia avvenuto sempre nel 2017, ma in circostanze completamente diverse. Sembrerebbe, infatti, che, da ciclista e campione, il bel Moser sia stato “arruolato” come opinionista del Giro d’Italia di quell’anno.

Cosa ci dite voi? Eravate a conoscenza di questo “retroscena” su Ignazio Moser?