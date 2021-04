Ilary Blasi, super manica a sbuffo all’Isola dei Famosi: tutti i dettagli del look della dodicesima puntata del reality di Canale 5.

Questa sera, lunedì 26 aprile 2021, è in onda la dodicesima puntata de L’Isola dei Famosi. Una puntata incandescente, che è iniziata con un colpo di scena: la divisione dei naufraghi in due gruppi, gli Arrivisti e i Primitivi. La fame e la stanchezza si fanno sentire sempre di più e in Honduras le liti sono all’ordine del giorno. Ad analizzare nel dettaglio quanto è accaduto sull’Isola ci ha pensato Ilary Blasi, affiancata dai suoi opinionisti. Per la diretta di questa sera, la conduttrice ha optato per un abito bianco lungo, caratterizzato da ampie maniche a sbuffo, al quale ha abbinato scarpe nere. Curiosi di scoprire di più sul look scelto da Lady Totti per questa puntata? Ve lo sveliamo subito!

Ilary Blasi, abito bianco con manica a sbuffo all’Isola dei Famosi: i dettagli del look della conduttrice

Clima super acceso all’Isola dei famosi! E no, non c’entra niente il sole che batte sulle spiagge dell’Honduras. Le liti tra i naufraghi sono davvero continue e non accennano a terminare. A raccontare tutto nei dettagli ci pensa come sempre Ilary Blasi, conduttrice di questa edizione dell’Isola.

Look Ilary

Abito Lia Stubbla

Scarpe Le Silla €486 #isola pic.twitter.com/92ykK4LmGB — ManuelDiGioia (@DiGioiaManuel) April 26, 2021

Il brand dell’abito è lo stesso degli altri sfoggiati da Ilary nelle scorse puntate; le scarpe nere sono Le Silla e costano 486 euro. Insomma, un look incantevole quello della conduttrice, che come sempre sa come farsi notare. E un altro look che ha colpito i telespettatori, questa sera, è quello di Giulia Salemi. L’ex gieffina è per la prima volta in studio all’Isola, per far sentire il suo supporto alla mamma Fariba, una delle naufraghe in nomination. Per la serata, Giulia ha scelto un abito Versace davvero iconico.

E voi, state seguendo questa puntata del reality show di Canale 5? Per chi fate il tifo tra i naufraghi?