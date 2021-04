Anticipazioni della puntata di Lunedì 26 Aprile de L’Isola dei Famosi: esito del televoto, colpi di scena e numerose prove.

È appena iniziata una nuova settimana, l’ultima di questo mese di Aprile. E, come al solito, ci aspetta una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. In attesa del cambio di programmazione, previsto per la prossima settimana, quello che accadrà in queste puntate dell’adventure reality di Canale 5 sarà davvero imperdibile. Manca poco più di un mese dalla grandissima finale, eppure sembrerebbe che i colpi di scena non abbiano alcuna intenzione di fermarsi. Lo abbiamo visto, ad esempio, nel corso della puntata scorsa. Quando, inaspettatamente, sono arrivati quattro nuovi naufraghi.

Leggi anche –> L’Isola dei Famosi, scoppia una lite tra due naufraghe: è successo nel fuorionda, è stato mostrato ora

Cosa accadrà, però, nella puntata de L’Isola dei Famosi di Lunedì 26 Aprile? Purtroppo, al momento, non abbiamo anticipazioni ufficiali. Senza alcun dubbio, però, si parlerà di argomenti “caldi”. A partire, quindi, dall’esito del televoto tra Vera Gemma e Fariba. Fino al probabile di Ignazio Moser in Honduras.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

L’Isola dei Famosi, anticipazioni del 26 Aprile: cosa accadrà stasera?

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: cosa accadrà stasera, Lunedì 26 Aprile, a L’Isola dei Famosi? Come dicevamo precedentemente, purtroppo, al momento non abbiamo anticipazioni ufficiali. Senza alcun dubbio, però, si tratteranno diversi argomenti. Prima di tutto, scopriremo l’esito del televoto. Al “ballottaggio”, lo sappiamo benissimo, vi sono Vera Gemma e Fariba Tehrani. Solo una delle due, purtroppo, potrà ricongiungersi al gruppo. Badate bene, però, l’eliminata sarà la protagonista di un vero e proprio colpo di scena. Colei che avrà avuto la peggio della nomination, infatti, non potrà raggiungere Beatrice Marchetti a Playa Imboscada, ma dovrà fare il suo ritorno in Italia.

Oltre a questo e a nuove nomination e prove, cosa accadrà più? Sul web, si dice che potrebbe esserci l’arrivo di Ignazio Moser. È davvero così? Al momento, non lo sappiamo! Certo, il fidanzato di Cecilia Rodriguez sarà un concorrente ufficiale, questo è vero. Fino a questo momento, però, non abbiamo la certezza del suo arrivo in Palapa. Può capitare, quindi, che arriverà stasera oppure nelle prossime settimane, quindi.

Tra nomination, esito del televoto, prove ricompense e prove leader, l’appuntamento di questa sera, Lunedì 26 Aprile, de L’Isola dei Famosi sarà imperdibile. E noi, come sempre, saremo qui con voi a commentarla. Siete pronti?