Isola dei Famosi, Giulia Salemi in studio: il prezzo del suo abito è stellare; ecco i dettagli sul suo look.

La quindicesima edizione de L’isola dei Famosi è entrata ormai nel vivo! La fame e la stanchezza si fanno sentire sempre di più e le discussioni tra i naufraghi sono ormai all’ordine del giorno. Tra le più “bersagliate” dal gruppo c’è Fariba Tehrani, una delle nominate della serata. La naufraga non è ben da gran parte dei suoi colleghi e a farle sentire il suo supporto è arrivata Giulia Salemi, ospite in studio. Per l’occasione, l’ex concorrente del GF Vip 5 ha indossato un abito bellissimo. Curiosi di sapere i dettagli del suo look? Ve lo sveliamo subito!

Isola dei Famosi, Giulia Salemi in studio per sostenere Fariba: tutti i dettagli del suo abito

Come Fariba è entrata nella casa del GF Vip per sostenere la figlia, così Giulia Salemi arriva in studio all’Isola dei Famosi, per far sentire tutto il suo supporto alla sua mamma. Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura di Fariba su Playa Reunion: la concorrente è perennemente in nomination. In attesa di scoprire se resterà in Honduras, scopriamo qualcosa in più sul look della Salemi. Gli esperti di moda avranno riconosciuto la stampa iconica dell’abito di Giulia: si tratta di una giacca in seta con stampa Barocco Mosaic di Versace. Quanto costa il suo abito? Quasi 1000 euro, 995 euro per la precisione come riporta il sito della maison. Insomma, come sempre Giulia sa come farsi notare.

Nelle scorse puntate, Giulia ha sostenuto la sua mamma sui social, lasciandosi andare a sfoghi anche piuttosto forti e chiedendo rispetto nei confronti della sua mamma. Questa sera, la Salemi farà sentire la sua voce direttamente dallo studio, dove è al fianco di Asia Argento, amica storica dell’altra nominata della serata, Vera Gemma. Chi tra le die sarà la meno votata e quindi dovrà lasciare per sempre l’Isola? Lo scopriremo presto!