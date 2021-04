Mancano poche ore alla diretta de L’isola dei Famosi di questa sera, lunedì 26 aprile: è appena arrivata una nuova anticipazione, saranno ospiti in studio proprio loro due!

La nuova settimana parte con la classica puntata del lunedì sera de L’Isola dei Famosi! Sorprese, colpi di scena, eliminazioni sicuramente non mancheranno: cominciano ad arrivare le prime anticipazioni della puntata. Al ballottaggio ci sono Vera Gemma e Fariba Tehrani: solo una delle due resterà nel gruppo, l’altra non avrà neanche una seconda chance a Playa Imboscada! Questa sarà la novità assoluta: l’eliminata al televoto dovrà fare rientro in Italia. Proprio per questo motivo, l’Isola ha deciso di mandare i ‘rinforzi’ in studio per le due donne in nomination. Sapete chi ci saranno oggi in studio? Vi sveliamo la clamorosa novità!

Isola dei Famosi, magnifica sorpresa: saranno ospiti in studio, l’anticipazione

L’Isola dei Famosi torna in prima serata su Canale 5 dopo il weekend questa sera: come di consueto, sorprese e colpi di scena non mancheranno! Vera Gemma e Fariba Tehrani sono al ballottaggio finale: chi tra le due dovrà ufficialmente abbandonare l’Isola e tornare in Italia? Il reality ha pensato di chiamare in studio proprio loro, per sostenere le loro ‘naufraghe preferite’. Ma di chi si tratta? Il giornalista Andrea Conti poche ore fa ha fatto sapere, attraverso Twitter, che Giulia Salemi e Asia Argento saranno ospiti in studio. La conferma arriva dalla stessa influencer, ex concorrente del GF VIP, su Instagram: “Stasera sarò in puntata per supportare mamma Fariba che ha bisogno di un po’ di grinta e del sostegno di tutti voi” scrive la Salemi nelle IG story.