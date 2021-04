Torna in tv il bravissimo Ciro Priello, trionfatore della prima stagione di LOL-Chi ride è fuori, programma trasmesso da Amazon Prime Video.

E’ stato il comico vincitore della prima edizione di LOL-Chi ride è fuori, show di enorme successo condotto da Mara Maionchi e Fedez che ha visto bravissimi attori sfidarsi all’ultima battuta. Ciro Priello dei The Jackal, irresistibile gruppo comico da lui fondato nel 2005 con Francesco Ebbasta, Simone Ruzzo e Alfredo Felco, si è confermato ancora una volta un talento eccezionale e prestissimo lo ritroveremo in tv.

Ciro, che recentemente ha partecipato anche al film “La tristezza ha il sonno leggero” sarà infatti nel cast di “Cortesie in famiglia”, spin-off del format “Cortesie per gli ospiti”. In onda sul canale 31 del Digitale Terrestre, al timone ci saranno anche stavolta il famoso wedding planner Enzo Miccio e l’esperta di cucina Chiara Maci. Al loro fianco, tre giudici: l’attrice e presentatrice Barbara Foria, la regista e attrice Michela Andreozzi, e appunto Ciro Priello. Vediamo quando andrà in onda la prima puntata.

Cortesie in famiglia andrà in onda a partire da stasera 26 aprile

Cortesie in famiglia andrà in onda a partire da stasera 26 aprile, dal lunedì al venerdì alle 20:20 su Real Time. Questo nuovo programma sarà composto da 20 puntate di in cui si sfideranno due squadre di parenti, organizzando a casa propria un pranzo o una cena.

I tre giudici, tra cui Priello, monitoreranno le gare in ogni loro fase, alla scoperta delle storie che si nascondono dietro le ricette e la preparazione della tavola. Insomma, un ruolo inedito per il comico che certamente non mancherà di aggiungere il suo tocco personale in questa nuova avventura televisiva.

Non perdetevi l’appuntamento questa sera, 26 aprile alle ore 20:20 su Real Time!