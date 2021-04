Manuela Ferrera è una delle attuali concorrenti de L’isola dei Famosi, ma avete mai visto la sua splendida mamma? Sono identiche!

Da Giovedì 22 Aprile, insieme ad Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò ed Andrea Diamante, Manuela Ferrera è a tutti gli effetti una nuova naufraga de L’Isola dei Famosi. Arrivata su Playa Palapa in qualità di “arrivista”, la splendida Manuela ha immediatamente catturato l’attenzione su di sé. E, diciamoci la verità, ammirando la sua straordinaria bellezza, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Siete curiosi, però, di sapere qualche cosa in più su di lei? Ad esempio, se la Ferrera decanta di una bellezza davvero impressionante, siete curiosi di vedere la sua mamma?

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Manuela Ferrera non perde mai occasione di poter condividere con i suoi sostenitori deliziosi scatti fotografici. È proprio per questo motivo che, spulciandolo con attenzione, siamo riusciti a rintracciare una sua foto in compagnia della mamma. Volete vederla anche voi? Ci pensiamo noi a mostrarvela.

Manuela Ferrera, avete mai visto la mamma? Che splendore!

In attesa di poter ammirare Manuela Ferrera in tutta la sua bellezza in questa nuova puntata de L’isola dei Famosi, siamo andati a spulciare attentamente il suo profilo Instagram. Ed, oltre ad incantevoli scatti fotografici di sé, siamo riusciti a rintracciare anche uno scatto in compagnia della sua mamma. Dal canto suo, come dicevamo precedentemente, la splendida Ferrera decanta di una bellezza davvero assoluto. Siete curiosi, però, di vedere la sua mamma? State tranquilli, ci pensiamo noi a mostrarvela!

Dando un’occhiata accurata al profilo Instagram ufficiale di Manuela Ferrera, siamo riusciti a rintracciare un video che le ritrae insieme. Di che cosa parliamo esattamente? E, soprattutto, siete curiosi anche voi di vederla? Ci pensiamo noi a mostrarvela immediatamente. Anche se, vi anticipiamo, così come sua figlia, anche la donna è davvero bellissima. E non solo. Guardare per credere!

Sono davvero bellissime, vero? Ma non solo. Si vede chiaramente, diciamoci la verità: Manuele Ferrera e la sua splendida mamma sono due vere e proprie gocce d’acqua! Colori differenti, è vero, ma sono praticamente identiche. Complimenti!