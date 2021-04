Arteteca, spunta la foto da piccola della bellissima Monica: lo scatto è davvero inedito e fa boom di likes, quanta dolcezza!

Coppia nella vita reale, ma anche in quella lavorativa, gli Arteteca vantano di un successo davvero clamoroso. Entrati a far parte del mondo dello spettacolo in seguito alla loro partecipazione a “Made in Sud”, Monica ed Enzo formano una di quelle coppie più amate ed apprezzate dal pubblico italiano. Sarà per la loro immensa simpatia o per la loro spudorata genuinità, fatto che la coppia napoletana decanta di un clamore assurdo. Clamore che, sia chiaro, non si limita affatto alla sfera lavorativa, ma si estende anche alla sfera social.

Sul loro profilo social ufficiale, gli Arteteca sono davvero attivissimi. Ed oltre a condividere degli splendidi ritratti familiari in compagnia della loro primogenita Sara e simpatici siparietti, la coppia è solita intrattenere il suo pubblico anche con scatti inediti. È proprio per questo motivo che, dandoci un’occhiata approfondita, abbiamo rintracciato uno scatto di Monica da piccola. Siete curiosi di vederlo anche voi? Ve lo mostriamo immediatamente!

Monica degli Arteteca, spunta la foto da piccola: incredibile!

È proprio spulciando con attenzione il profilo Instagram ufficiale degli Arteteca che, come dicevamo precedentemente, siamo riusciti a rintracciare un delizioso scatto del passato di Monica. Tra le diverse fotografie che descrivono la loro quotidianità, ma anche vita lavorativa, siamo riusciti a rintracciare uno scatto davvero inedito di Monica. In questa foto, come dicevamo precedentemente, la splendida comica ed attrice napoletana è piccola, eppure non si può affatto fare a meno di notare la sua incredibile dolcezza.

Vi assicuriamo: lo scatto inedito di Monica degli Arteteca ha conquistato davvero tutti. Tanto è vero che, attualmente, si nota una vera e propria pioggia di likes. Ecco, ma siete curiosi di vederla? Vi accontentiamo immediatamente.

Ancora incinta della sua piccola Sara, Monica ha voluto mostrare al suo pubblico una foto di sé da piccola. “Che dite, assomiglierà a me?”, scrive la splendida attrice napoletana a corredo di questo scatto. Una cosa, però, c’è da dirla: quanta tenerezza!