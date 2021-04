Il celebre conduttore televisivo, Pierluigi Pardo, ha mostrato la sua foto da adolescente: incredibile, leggete le reazioni dei fan!

Giornalista, conduttore televisivo e telecronista sportivo: lo riconoscete in questa fotografia? Nella foto vediamo Pierluigi Pardo da adolescente! Il giornalista romano e volto tv ha deciso di mostrare ai suoi fan questa fototessera di quando era adolescente. Sarebbe stato davvero difficile riconoscerlo! Ha pubblicato la foto sui canali social scatenando i suoi follower! Vi mostriamo subito il post postato dal noto telecronista e volto DAZN dal 2018.

“Pronto per la Rivoluzione”: Pierluigi Pardo mostra a tutti la sua foto da adolescente, scatto inedito

Pierluigi Pardo ha pubblicato sui suoi canali social una sua foto da adolescente. Lo scatto è del tutto inedito: ha lasciato senza parole i suoi fan! “#FotoTessera. #1 (baffo adolescente, ostinata avversione al pettine, metabolismo perfettamente funzionante che resisteva al carboidrato, sguardo tronfio e pronto per la Rivoluzione)” è la didascalia del post.

In tantissimi hanno commentato: alcuni utenti Instagram scrivono che somiglia a Luciano Ligabue!

Carriera e vita privata del conduttore

Pierluigi Pardo è il celebre giornalista televisivo: classe ’74, è nato a Roma. La sua prima esperienza nel mondo del giornalismo sportivo è arrivata ad inizio anni ‘2000 quando diventò telecronista di Tele+ e conduttore radiofonico presso emittenti romane. Nel 2001 entrò a far parte di Stream, confluita poi in Sky Italia: da lì a poco è diventato un noto ed apprezzato giornalista televisivo! Attualmente è il commentatore delle partite trasmesse su DAZN e tutti gli amanti di FIFA ascoltano la sua voce, insieme a Stefano Nava!

Sulla sua vita privata non si hanno molte informazioni: è stato sposato dal 2014 al 2018 con Simona Galimberti, proprietaria di un laboratorio di torte, si legge sul web. Dopo la separazione, pare che il giornalista e conduttore abbia una compagna. Non si hanno, però, ulteriori informazioni in merito.