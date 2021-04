Spunta lo scatto di Roberto Farnesi di qualche anno fa, ricordate com’era? L’attore mostra un grande fascino.

Lo stiamo ammirando nella seguitissima fiction Il Paradiso delle signore, dove qui, Roberto Farnesi interpreta il personaggio di Umberto Guarnieri, un imprenditore che mostra sempre il suo forte temperamento. E’ entrato nella famosa serie nell’autunno del 2018, e in questi anni ha continuato ad interpretare questo amato personaggio, pieno di fascino e mistero. Ma sappiamo, Farnesi è un attore con una carriera pienissima, dato che, in questo lungo tempo, ha interpretato tanti personaggi.

Il successo è arrivato più forte che mai, e ad oggi, non ha assolutamente bisogno di presentazioni. L’artista ha un suo profilo instagram, e qui, qualche giorno fa, ha pubblicato uno scatto particolare, impossibile da non ammirare: osservate bene.

Roberto Farnesi, spunta lo scatto di qualche anno fa: com’è cambiato nel tempo

Roberto Farnesi ne ha fatta di strada in questi anni, divenendo uno degli attori che più di tutti ha conquistato i telespettatori. Impossibile non ricordare quando, anni fa, l’attore recitava nella soap opera CentroVetrine, interpretando il ruolo di Giuliano Corsini, e ancora, in Carabinieri, dove dal 2003 al 2005, è stato il brigadiere Luigi Testa. In seguito, il suo talento esplode sempre di più, divenendo il protagonista di diverse pellicole. Al momento, Farnesi è al centro dell’attenzione nella soap opera Il paradiso delle signore.

Il suo personaggio si intreccia nella trama in maniera avvincente. Ma ritornando a quanto vi abbiamo prima anticipato, l’attore, tanto amato e apprezzato, è anche molto seguito sui social, e qui, qualche giorno fa, ha pubblicato uno scatto in cui si è mostrato con qualche anno in meno. “Ma certo è una foto recente”, ha scritto ironicamente.

Ovviamente, tale scatto ha subito destato l’attenzione dei suoi migliaia di fan, e in poco tempo, sono stati centinaia i messaggi arrivati: “Giovanissimo e sempre in forma… tanto eri bello da giovane e tanto ora…sempre top“, questi sono solo alcuni, sarebbe davvero difficile riportarli tutti.