Rosaria Cannavò è un’attuale concorrente de L’Isola dei Famosi, ma avete mai visto la sua mamma? Sui social spunta uno scatto: che bellezza!

È dal 22 Aprile che Rosaria Cannavò, insieme ad Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante e Manuela Ferrera, è a tutti gli effetti una nuova naufraga de L’Isola dei Famosi. Approdata a Playa Palapa in qualità di “arrivista”, la splendida siciliana ha saputo catturare l’attenzione su di sé in un vero e proprio batter baleno. Ecco, ma cosa sappiamo su di lei esattamente? In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato della sua vita privata. Siete curiosi, però, di vedere la sua mamma?

Attivissima sul suo canale social ufficiale, Rosaria Cannavò diverso tempo fa non ha affatto potuto fare a meno di condividere una foto in compagnia della sua splendida mamma. Oltre ad incantevoli scatti fotografici in prima persona o in compagnia del suo fidanzato, l’ex letterina ha condiviso anche diverse foto in compagnia della madre. Volete vederla anche voi? Vi accontentiamo immediatamente: è bellissima proprio come sua figlia! Bando alle ciance, scopriamo tutti i dettagli!

Rosaria Cannavò, avete visto la mamma? Lo scatto inedito!

In attesa di scoprire come andrà a finire il suo percorso su L’Isola dei Famosi, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su Rosaria Cannavò? In particolare, voi avete mai visto la sua mamma? Sul suo canale social ufficiale, come dicevamo precedentemente, siamo riusciti a rintracciare uno scatto davvero inedito. E che, soprattutto, ci permette di conoscere la splendida donna.

Siete curiosi di conoscere, seppure virtualmente, la mamma di Rosaria Cannavò. Sui social, come dicevamo, sono spuntati degli scatti davvero inediti. E che, soprattutto, ci permettono di notare quanto la madre dell’ex letterina di Passaparola sia splendida proprio come sua figlia. Guardare per credere: che spettacolo!

Eccole qui: Rosaria Cannavò e la sua splendida mamma. Uno scatto davvero semplicissimo, da come si può chiaramente vedere. Dal quale, però, non soltanto si può notare l’enorme bellezza della due donne, ma anche l’immenso affetto e legame che le lega.