Lo abbiamo conosciuto a Uomini e Donne e ora lo rivedremo nella quinta stagione della famosissima serie Gomorra: chi è il neoattore.

In questi anni al famoso dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, si sono avvicendate tantissime persone in cerca dell’anima gemella. Qualcuno ci è riuscito e ha messo su famiglia, qualcun altro ha preferito rinunciare e andar via dal programma, qualcun altro ancora insiste nella sua ricerca e chissà che non ci riuscirà prima o poi.

Non è successo una sola volta poi che un’ex corteggiatrice, un ex tronista o un’ex cavaliere abbiano trovato la loro strada nel mondo dello spettacolo. L’attore Francesco Arca, ad esempio, conquistò grande popolarità proprio grazie alla sua esperienza sul trono diversi anni fa. Proprio di recente, uno degli ex protagonisti del programma ha comunicato via social che in questo periodo è impegnato a girare la prossima stagione di Gomorra. Scopriamo di chi si tratta!

Uomini e Donne, l’ex cavaliere nella prossima stagione di Gomorra: fan pazzi di gioia

“Se da bambino mi fossi scritto una storia, la storia più bella che mi potessi immaginare, l’avrei scritta come effettivamente mi sta accadendo…”, si legge nel post pubblicato. A Uomini e Donne la sua storia con Roberta di Padua aveva fatto sognare i telespettatori: avete capito di chi parliamo? Di Michele Dentice, naturalmente! Lo sportivo napoletano ha condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram una foto che lo ritrae proprio insieme al bravissimo attore Salvatore Esposito alias Gennaro Savastano in Gomorra.

A quanto pare, per Michele inizia una nuova avventura nel mondo della recitazione. Ricordiamo che a dicembre il giovane aveva preferito lasciare la trasmissione perché sentiva di non essere adatto ad un contesto del genere.

Non si sa ancora quale sarà il personaggio che interpreterà nella famosa serie tv, ma la curiosità di vederlo all’opera è tanta. Continuate a seguire Michele Dentice e scoprirete tutti i dettagli della sua nuova carriera!