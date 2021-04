Uomini e Donne, lo scherzo per Gemma oggi è stato clamoroso: la Dama del Trono Over ha visto un bellissimo uomo scendere le scale per lei! Il ‘Cavaliere’ non era reale: in studio è entrato un attore.

Oggi, lunedì 26 aprile, è partita una nuova settimana di Uomini e Donne. Sorprese e colpi di scena, come di consueto, non mancano mai! Maria de Filippi ha aperto la puntata collegandosi in video con Tina Cipollari, ancora assente a causa di un trasloco che sta facendo molto impegnativo. La conduttrice ha poi mandato in onda un video di un piccolo litigio avvenuto dopo la scorsa puntata tra la Dama di Torino ed il Cavaliere Roberto. Una volta entrata in studio, Gemma si è seduta al centro dello studio: c’è stata una ‘sorpresa’ per lei! Dopo essersi confrontata con Roberto, la Dama ha visto un nuovo uomo scendere le scale per lei! Si tratta di un clamoroso scherzo…

Uomini e Donne, clamoroso scherzo per la Dama: in studio entra un attore, cosa è successo

Tina Cipollari ha deciso di fare uno scherzo clamoroso alla sua ‘nemica’, Gemma Galgani. Improvvisamente, un uomo è entrato in studio: “Il corteggiatore che sta entrando è un attore invitato da Tina per fare uno scherzo a Gemma” è la scritta comparsa in video.

“Gemma, non sai la voglia che avevo di conoscerti“, ha detto Fabrizio, un nuovo Cavaliere di 41 anni. Un divertente siparietto in tv ha fatto sorridere tutti: l’uomo ha raccontato di sé ed ha provato a convincere la Dama ad uscire insieme. Si è trattato di un clamoroso scherzo organizzato da Tina Cipollari. “Maria, l’ho detto subito che era uno scherzo. E’ un bel signore, cosa devo dire? Se rimane ci ballo pure volentieri” ha commentato Gemma.