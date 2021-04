Vittoria Puccini, tutti la ricordiamo nei panni della bellissima Elisa di Rivombrosa: sapete cosa successe ai provini? Il retroscena inedito.

Attualmente, una delle più grandi attrici dello spettacolo italiano, Vittoria Puccini ha iniziato a muovere i primi passi in questo mondo davvero giovanissima. Pensate, il suo esordio, come raccontato anche dalla diretta interessata a Tv Sorrisi e Canzoni, è avvenuto esattamente negli anni 2000. È soltanto, però, nei panni di Elisa di Rivombrosa, nell’omonima serie televisiva, che l’attrice fiorentina inizia a cavalcare l’onda del successo. Sapete che, però, sulle pagine della famosa rivista settimanale, la splendida Puccini ha svelato un retroscena davvero inedito?

Oltre a raccontare, molto probabilmente per la prima volta, cosa sognava di fare da bambina, Vittoria Puccini ha raccontato anche un inedito retroscena su Elisa di Rivombrosa. Sappiamo benissimo che quando l’attrice ha vestito questi panni aveva soltanto ventidue anni. Quindi, davvero giovanissima. Eppure, sapete che ai provini non fu affatto presa? Si, avete letto proprio bene: inizialmente Vittoria Puccini non fu assolutamente scelta per questo ruolo. Scopriamo cos’è successo esattamente, però!

Vittoria Puccini in Elisa di Rivombrosa, spunta un retroscena inedito: chi l’avrebbe mai detto?

Correva esattamente l’anno 2003 quando Vittoria Puccini, appena ventiduenne, prendeva parte alla famosissima serie televisiva di Canale 5. Intitolata “Elisa di Rivombrosa” e concentrata principalmente sulle vicende dell’omonima ragazza, in un vero e proprio batter baleno, ha conquistato tutto il pubblico italiano. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante siano passati diversi anni dalla messa in onda dell’ultima puntata, la serie televisiva viene ricordata con molto affetto da tutti i suoi telespettatori. Sapete che, come dicevamo precedentemente, Vittoria Puccini non fu affatto scelta per vestire questi panni? Avete letto proprio bene: stando a quanto si apprende dalle sue parole a Tv Sorrisi e Canzoni, sembrerebbe che inizialmente il provino non andò affatto bene.

“Il primo provino era con la regista Cinzia TH Torrini e non andò bene. Mi scartò”, ha iniziato a dire Vittoria Puccini, svelando un vero e proprio retroscena inedito. “Dopo qualche mese Cinzia mi volle rivedere, il provino andò bene e sono partita per quella magnifica avventura”, ha concluso l’attrice.

Avreste mai immaginato un retroscena del genere? Noi assolutamente no! Anche perché, diciamoci la verità, l’attrice fiorentina era portata per quel ruolo!