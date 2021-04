In una sua intervista, Vittoria Puccini ha svelato un retroscena davvero inedito: sapete cosa avrebbe voluto fare prima di diventare attrice?

Attualmente sul piccolo schermo con “La Fuggitiva”, Vittoria Puccini è una delle più grandi attrici di sempre. Iniziata a cavalcare l’onda del successo con il ruolo di Elisa di Rivombrosa nella medesima fiction, l’attrice fiorentina, in un vero e proprio batter baleno, ha fatto impazzire tutto il pubblico italiano. Tanto è vero che, nel corso degli anni, la Puccini è riuscita a costruirsi un curriculum davvero impressionante. Vi siete mai chiesti, però, se il mestiere da attrice fosse da sempre quello desiderato dalla giovane Vittoria? Per meglio dire, l’attrice fiorentina ha voluto fare questo nella vita sin da piccola? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no!

In una sua recentissima intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, la splendida Vittoria Puccini si è lasciata andare ad una vera e propria rivelazione inedita sul suo passato. Stando a quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che “da grande” la fiorentina aveva ben altri progetti. Ecco, se non fosse diventata attrice, cosa avrebbe voluto fare la Puccini? Scopriamolo!

Vittoria Puccini, retroscena inedito: la confessione inaspettata

Attualmente, Vittoria Puccini è un’attrice famosissima ed amatissima. Ma ha sempre voluto fare questo nella vita? Oltre che un fascino davvero irresistibile, l’attrice fiorentina vanta di una bravura più che impressionante. Ecco, ma che progetti aveva? Da grande, Vittoria Puccini ha sempre voluto fare questo? Come dicevamo precedentemente, sembrerebbe proprio di no! Stando a quanto si apprende dalle sue parole a Tv Sorrisi e Canzoni, sembrerebbe che l’attrice fiorentina aveva tutt’altri progetti. Scopriamo insieme le sue parole.

Cosa desiderava di fare da bambina, la splendida Vittoria Puccini? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stata proprio la diretta interessata. Sulle pagine di TV sorrisi e canzoni, l’attrice fiorentina ha svelato quali erano i suoi iniziali progetti. “Volevo fare la stilista: passavo giornate intere a disegnare vestiti”, ha rivelato, molto probabilmente per la prima volta, Vittoria Puccini.

Una rivelazione inedita, da come si può chiaramente comprendere. E che, soprattutto, lascia tutti sorpresi. Fortuna che Vittoria Puccini abbia intrapreso la carriera da attrice, perché decanta di una bravura davvero impressionante.