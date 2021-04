Amici 20, durissima punizione: “Dovete avere rispetto per le persone”, la comunicazione di Maria De Filippi, durante il daytime di oggi.

In attesa di una nuova puntata del serale, in onda sabato 1 maggio, Amici è in onda tutti i giorni, con il consueto daytime. E il daytime di oggi è stato decisamente interessante. Come annunciato ieri, oggi pomeriggio è stato aperto un televoto: al pubblico il compito di votare il preferito in una gara tra gli allievi. Una gara che doveva svolgersi tra tutti gli allievi, sia cantanti che ballerini, ma quest’ultimi sono stati esclusi. “La gara dei ballerini è annullata”, ha annunciato Maria De Filippi. Si tratta di una punizione per i ballerini, ecco cosa è successo.

Amici 20, durissima punizione: gara annullata per i ballerini, ecco il motivo

Una brutta notizia per i ballerini di Amici, nella puntata del daytime di oggi, delle ore 16 e 10. Tutti gli allievi di danza, infatti, sono stati esclusi dalla gara prevista per oggi. Il motivo? A differenza dei cantanti, già in studio all’orario prestabilito, i ballerini hanno tardato, e non poco. Un atteggiamento che denota una mancanza di rispetto nei confronti di chi lavora, dei cameramen e di tutti coloro che erano lì ad aspettarli all’orario prefissato: “La vostra gara è annullata, perché vi è stato detto all’una e mezza di andare in sala relax portandovi le vostre cose, e non le avete portate. Siccome esistono degli orari, esiste uno studio convocato, esistono dei cameraman che stanno lì dietro le telecamere.. voi dovete imparare ad avere rispetto per le persone.” Una decisione che riguarda tutti i ballerini, compreso Samuele, che però era l’unico di loro ad essere in orario.

Una decisione, sulla quale, però Maria ha deciso di ritornare. Ammettendo di non amare le punizioni, la conduttrice invita Samuele ad andare nei suoi compagni e sincerarsi del fatto che abbiano capito la lezione: “Vorrei che non arrivassero laddove non avessero capito. È importante che gli trasferisci questo concetto: non c’è nessuna persona che non va rispettata. Se hanno preso un impegno, anche se non hanno perfettamente il fondotinta a posto e la maglietta a posto, vanno in studio e non si fanno aspettare. Non c’è bisogno di scuse, basta solo che abbiano capito”.

La puntata si è interrotta qui e nella prossima vedremo Samuele andare dai suoi compagni: avranno la possibilità di partecipare alla gara?