Un ex professore di Amici ha pubblicato un duro sfogo sul suo account social: “Basta mi sono stufato”, ecco cos’è successo

Amici è il talent show più longevo della televisione italiana. La trasmissione è stata ideata e condotta da Maria De Filippi e va in onda su Canale 5 dal 14 settembre 2002. Inizialmente era chiamato Saranno Famosi, nome poi cambiato nel gennaio del 2003. La scuola più famosa d’Italia è composta da circa venti allievi tra ballerini e cantanti. Il programma è diviso in due fasi: la fase pomeridiana, da ottobre a gennaio, e la fase serale, da marzo a maggio. Il talent show è giunto alla sua ventesima edizione.

Amici, duro sfogo di un ex professore: le sue parole

L’ex professore di Amici, Steve LaChance, ha pubblicato un duro sfogo sul suo account social. Il ballerino e coreografo ha ricoperto il ruolo di insegnante di danza jazz all’interno della scuola più famosa d’Italia dal 2002 al 2010. Dopo la sua separazione da Maria De Filippi, l’insegnante è stato spesso chiamato in causa per commentare il programma e soprattutto per esprimere un pare negativo. Il coreografo, però, è stato sempre corretto nei confronti del programma e della produzione. Dopo tanti anni, però, non ce l’ha fatta ed ha sbottato.

I media (stampa e blog) ogni anno mi cercano con la speranza che io possa criticare negativamente il programma per il… Pubblicato da Steve LaChance su Martedì 27 aprile 2021

Su Facebook, l’ex professore di Amici ha scritto: “Ogni anno mi cercano con la speranza che io possa criticare negativamente il programma per il quale ho collaborato per molti anni, allora dico: basta mi sono stufato”. Steve ha poi aggiunto: “Ogni professionista ha le proprie idee per come insegnare e coreografare. Ogni professionista ha i propri metodi di studio e stile. Bisogna avere rispetto del lavoro degli altri. Non sono contro nessuno e non sono contro Amici. Ho fatto il programma per nove anni e sono molto fiero di avere dato il mio contributo artistico”.