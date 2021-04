Il pubblico italiano ha ricevuto, in questi giorni, una splendida notizia: in arrivo prossimamente c’è “Mr Wrong”, nuova serie che vede protagonista Can Yaman, tutti i dettagli

“Daydreamer” ha fatto innamorare il pubblico italiano e portato alla ribalta Can Yaman e Demet Ozdemir, protagonisti indiscussi della fiction. Il loro amore, invincibile e straordinario, ha fatto sospirare e sognare i telespettatori. Giunge in questi giorni una magnifica notizia: Mediaset trasmetterà, prossimamente, un nuovo prodotto che vede protagonista l’amatissimo attore. Si tratta di “Mr Wrong”, ovvero “Signor Sbagliato”, dall’originale “Bay Yanlis”: tutti i dettagli sulla nuova serie tv con Can Yaman! Ad affiancare l’affascinante interprete troviamo Ozge Gurel. Questa “coppia” non è nuova al pubblico italiano: avevano già lavorato insieme in “Bitter Sweet” dimostrando di avere una grande chimica e riuscendo ad incantare i telespettatori. Pronti a scoprire la trama della nuova serie in arrivo?

La trama di “Mr Wrong”: la nuova serie con Can Yaman

In questi mesi non si parla altro che di lui, di Can Yaman. La sua storia d’amore con Diletta Leotta è al centro dell’attenzione mediatica e l’attesa per il nuovo progetto di “Sandokan” sta facendo impazzire il pubblico. Giunge adesso un’altra notizia strepitosa: “Mr Wrong” dovrebbe arrivare nei prossimi mesi in tv, pare poco prima dell’estate. La trama ruota intorno ai due protagonisti, diversissimi tra loro. Özgür Atasoy, interpretato da Yaman, è un ragazzo dal cuore d’oro ma anche un dongiovanni incallito. Al contrario, Ezgi Inal, è una sognatrice alla ricerca del vero amore, desiderosa di avere una famiglia tutta sua. Le vite dei due si incrociano quando la giovane, tradita dal fidanzato, si trasferisce a vivere dalla cugina, vicina di casa dell’uomo. Il destino ha in serbo per loro molte sorprese e li unirà anche dal punto di vista lavorativo. “Mr Wrong” promette di regalare grandi emozioni, proprio come ha fatto “Daydreamer”. Siete pronti?

Siamo certi che il pubblico non veda l’ora di appassionarsi a questa nuova e magnifica serie!