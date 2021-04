Felicissima Sera, chiusura col botto per Pio e Amedeo: i super ospiti della terza ed ultima puntata, in onda venerdì 30 aprile.

Manca poco ad un nuovo appuntamento con Felicissima sera, il divertentissimo show di Pio e Amedeo, in onda il venerdì sera su Canale 5. Quella del 30 aprile, però, sarà la terza ed ultima puntata della trasmissione, che ha totalizzato ascolti record nei primi due appuntamenti. Più di quattro milioni di telespettatori per entrambe le puntate, seguite anche da tantissimi vip: sui social, tutti sono impazziti per le gag di Pio e Amedeo. E il pubblico già chiede una nuova edizione con nuove puntate, ma, nel frattempo, godiamoci quella che sta per andare in onda. E, come annunciato dal duo comico, sarà una chiusura col botto! Curiosi di scoprire chi saranno gli ospiti della puntata finale di venerdì 30 aprile? Ve li sveliamo subito.

Felicissima Sera, tutti gli ospiti della terza ed ultima puntata dello show di Pio e Amedeo

Andrà in onda venerdì 30 aprile la terza ed ultima puntata di Felicissima Sera, varietà di Canale 5, condotto dai comici Pio e Amedeo. Musica, emozioni e soprattutto risate a non finire nella trasmissione di Canale 5, una vera e propria ventata di leggerezza, di cui il pubblico aveva proprio bisogno. Ma chi saranno gli ospiti della serata conclusiva? Ebbene, tenetevi forte perché i nomi sono super interessanti. In studio ad interagire con i due comici pugliesi ci saranno Raoul Bova, Laura Chiatti, Noemi, Nina Zilli ed Eros Ramazzotti. Immancabile poi Francesco Pannofino, che introdurrà il momento “Emigratis”, con la discoteca e nuovi ospiti della musica neomelodica. Uno dei momenti preferiti dal pubblico, che, soprattutto sui social, commenta la trasmissione con entusiasmo.

Insomma, una nuova serata tutta da vivere! Tutti sintonizzati su Canale 5, venerdì sera, a partire dalle ore 21 e 40 circa. Le risate sono assicurate! Voi la seguirete?