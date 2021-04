Gravissimo lutto per Gabriel Garko, è morto il padre: l’annuncio sui social

Gravissimo lutto per Gabriel Garko, è morto il padre: l’annuncio è arrivato sui social dell’attore.

Uno notizia tristissima, quella appena comunicata da Gabriel Garko attraverso i suoi canali social: è morto il suo papà Claudio. Ad annunciarlo è stato l’attore, con un post in cui ha raccolto alcuni scatti di famiglia: “Ciao papà, fai buon viaggio”, è il messaggio scritto da Gabriel. In pochi minuti, il post è stato invaso da messaggi di fan e colleghi, che hanno voluto far sentire la propria vicinanza all’attore, in questo momento dolorosissimo.

È morto il padre di Gabriel Garko: “Fai buon viaggio”, l’annuncio dell’attore sui social

È morto Claudio Oliviero, papà di Gabriel Garko. A dare la triste notizia è stato proprio l’attore, attraverso i suoi canali social ufficiali. Un post in cui Gabriel condivide alcune immagini che ritraggono il suo papà da giovane, in compagnia della sua mamma:

Solo qualche giorno fa, in un’intervista al settimanale Chi, l’attore aveva rivelato che il papà non stesse bene: “Sono giorni che lavoro incessantemente, che mio papà non sta molto bene e che il mio nome riempie le pagine dei giornali”, ha dichiarato Gabriel, sottolineando come non sia facile sopportare la gogna mediatica nata dopo il coming out.

E in pochissimi minuti, il post è stato invaso dai commenti e i messaggi di fan e colleghi. Tanti volti noti hanno voluto far sentire il proprio affetto a Gabriel. Da Eva Grimaldi a Stefania Orlando, da Asia Argento a Marco Carta, tutti si sono stretti attorno all’attore, in questo momento terribile. Non possiamo che unirci a loro, e mandare a Gabriel Garko le nostre più sentite condoglianze.

La famiglia di Gabriel Garko

Gabriel Garko, il cui vero nome è Dario Gabriel Oliviero, è il terzo dei quattro figli di papà Claudio, pasticciere di Vicenza, e mamma Isabella Garchio, di Messina. L’attore ha due sorelle maggiori, Nadia e Sonia, e una minore, Laura.