Gianni Sperti, lo avete mai visto a 16 anni? Com’era prima del successo l’amatissimo opinionista di Uomini e Donne.

È uno dei volti più amati della nostra tv. Da anni è nel cast fisso di Uomini e Donne e in coppia con Tina Cipollari fa impazzire i telespettatori. Parliamo di Gianni Sperti, opinionista dell’amatissima trasmissione di Maria De Filippi. Tutti oggi lo conosciamo, ma avete mai visto com’era a 16 anni? A mostrarsi è stato proprio lui, in uno scatto che abbiamo trovato sul suo profilo ufficiale di Instagram. Se siete curiosi di vedere Gianni da adolescente, siete nel posto giusto!

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Gianni Sperti irriconoscibile nello scatto del passato: com’era a 16 anni

Lo vediamo ogni giorno in tv, alle prese con le vicende amorose del trono più amato dai telespettatori. Gianni Sperti è senza dubbio uno dei personaggi più amati del nostro piccolo schermo. Dove ha esordito come ballerino: chi non lo ricorda a Buona Domenica? Forse non tutti però hanno mai visto com’era Gianni prima del successo. Precisamente, a 16 anni! A condividere uno scatto del passato è stato proprio Gianni Sperti, qualche tempo fa, sul suo profilo ufficiale di Instagram. Curiosi di vedere com’era? Ecco lo scatto:

Eh si, niente barba, ma i lineamenti sono identici! Ma questo è solo uno dei tantissimi post che l’opinionista ha condiviso sul suo Instagram. Gianni, infatti, non è seguito solo in tv, ma anche sui social: il suo profilo conta un milione di followers! Cosa aspettate a seguirlo?

Tina Cipollari pronta a tornare in studio a Uomini e Donne

E dopo giorni di “solitudine”, Gianni si ricongiungerà presto a Tina! Quest’ultima, infatti, è stata assente per diverse puntate di Uomini e Donne, impegnata col trasloco di casa. Nell’ultima registrazione, però, finalmente l’opinionista ha abbandonato il collegamento video ed è tornata in studio. La coppia si è ricomposta, per la gioia dei telespettatori, super affezionati a loro. E voi, state seguendo questa stagione di Uomini e Donne? Nascerà qualche storia d’amore in studio?