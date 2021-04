Ilary Blasi ha sbagliato un nome durante la diretta del suo reality, L’Isola dei Famosi: guardate nel dettaglio cosa è successo!

Ieri, lunedì 26 aprile, è andata in onda una nuova puntata de l’Isola dei Famosi. Sorprese e colpi di scena, come sempre, non mancano mai! L’eliminata della serata è stata Vera Gemma: la naufraga ora dovrà tornare in Italia, nel pieno rispetto delle norme anti Covid. La serata è stata piuttosto accesa: in particolare tra la conduttrice e Gilles Rocca c’è stato un piccolo diverbio. Il naufrago si è rifiutato di baciare Francesca Lodo per una prova ricompensa. Nel corso della dodicesima puntata, la Blasi ha regalato una delle sue ‘perle’: un’altra volta si è confusa nel pronunciare una parola. E’ scoppiata a ridere e si è scusata: ecco cosa è successo in diretta su Canale 5 ieri, lunedì 26 aprile 2021.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi sbaglia il nome: ‘Scusate’, è successo in diretta

Durante la dodicesima puntata de l’Isola dei Famosi 2021, Ilary Blasi, ancora una volta, si è incartata. L’incantevole conduttrice televisiva è solita regalare una delle sue perle in ogni puntata: così è accaduto ieri sera, lunedì 26 aprile. Nel corso della diretta, si è confusa nel nominare le due fazioni di naufraghi: ‘Arrivisti’ e ‘Positivi’ li ha chiamati, al posto di ‘Primiviti’. La conduttrice è scoppiata a ridere e si è scusata: una volta distratta però, si è incartata nel discorso. Così ha lasciato parlare Massimiliano Rosolino.

Non è la prima volta che Ilary Blasi sbaglia qualche parolina: tutti ricorderanno la primissima gaffe, quella della ‘Patata’ al posto della ‘Palapa’. La conduttrice de L’Isola dei Famosi riesce sempre a regalare battute e piccoli episodi divertenti ai telespettatori italiani che ogni settimana la seguono con grande piacere.

Ecco il video di quanto accaduto pubblicato da una fanpage della conduttrice: