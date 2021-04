Isola dei Famosi, impossibile non notare il completo nero di Elettra Lamborghini: sapete quanto costa? Tutti i dettagli del look dell’opinionista.

Ieri sera, lunedì 26 aprile 2021, è andata in onda una nuova puntata de L’Isola dei famosi. Una puntata ricca di sorprese e colpi di scena, a partire dalla divisione dei naufraghi in due gruppi ben distinti, gli arrivisti e i primitivi. Chi la spunterà? Staremo a vedere. A commentare le vicende in Honduras insieme alla conduttrice Ilary Blasi, c’era come sempre il trio di opinionisti, formato da Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Quest’ultima, per la puntata di ieri, ha scelto un look davvero particolare: impossibile non notare il suo completo nero. Curiosi di sapere di più sul suo vestito? Siete nel posto giusto.

Isola dei Famosi, il completo nero di Elettra Lamborghini colpisce tutti: quanto costa e i dettagli

Il clima si fa super rovente a L’Isola dei famosi. La fame e la stanchezza in Honduras si fanno sentire sempre di più: le liti tra i naufraghi sono ormai all’ordine del giorno. Ad analizzare nei dettagli ciò che accade sull’isola ci pensano i tre opinionisti, che affiancano Ilary in studio. Nella puntata di ieri, Elettra ha sfoggiato un look davvero incantevole: addio agli abitini, la Lamborghini ha scelto un completo formato da top crop e pantaloncini modello ciclista, total black. Il look è interamente firmato Balmain e, come riporta la pagina Instagram L’armadio delle influencer, il valore del top è di 550 euro, mentre i pantaloni costano 790 euro. Insomma, un look stellare per la vulcanica opinionista.

Ricordiamo che a lasciare l’isola definitivamente ieri sera è stata Vera Gemma, sconfitta al televoto da Fariba Tehrani. Quest’ultima ieri ha potuto contare sul sostengo della figlia Giulia Salemi, ospite in studio. Parole bellissime quelle che l’ex gieffina ha rivolto alla sua mamma, per darla la giusta carica per proseguire al meglio la sua avventura nel reality. E voi, avete seguito la puntata di ieri dell’Isola?