Nel corso dell’ultima diretta de L’isola dei Famosi, Giulia Salemi è intervenuta in difesa di sua mamma: lo scontro con Valentina Persia.

Era stato annunciato nel corso delle scorse ore. E, in effetti, è stato proprio così. A dar manforte alle due nominate di questa settimana de L’Isola dei Famosi, c’erano due persone davvero speciali per loro. Per Vera Gemma, infatti, in studio è arrivata Asia Argento, sua grande amica. Per Fariba Tehrani, invece, Giulia Salemi, sua figlia. Un momento davvero emozionante, c’è da ammetterlo. Anche perché, diciamoci la verità, per la maggior parte dei naufraghi è trascorso poco più di un mese dalla loro partenza. È più che normale che, oltre alla fame, tutti loro avvertano la mancanza dei propri cari.

Leggi anche –> Colpo di scena all’Isola dei Famosi: “Non lo faccio!”, la decisione shock di Gilles Rocca spiazza tutti

L’intervento di Giulia Salemi in diretta, così come quello di Asia Argento, non è servito soltanto alle dirette interessate, ma anche per tutti i loro compagni. È proprio in queste occasione che entrambe hanno avuto la possibilità di togliersi qualche sassolino dalla scarpe. E di prendere, così, le difese dei proprio cari. Lo ha fatto, in particolare modo, l’ex concorrente del GF Vip. Immediato lo scontro in diretta con Valentina Persia. Cos’è successo.

Segui anche il nostro canale instagram –> clicca qui

Isola dei Famosi, scontro in diretta tra Giulia Salemi e Valentina Persia: “Con me non attacchi”

Non è assolutamente la prima volta che Giulia Salemi interviene in difesa di sua mamma Fariba. Lo ha fatto anche subito dopo la puntata scorsa de L’Isola dei Famosi. E lo ha continuato a fare anche nel corso della diretta di stasera, Lunedì 27 Aprile. Ospite in studio in compagnia di Asia Argento, grande amica di Vera Gemma, l’ex gieffina, oltre a spendere delle parole di conforto e coraggio per sua mamma, non ha affatto potuto fare a meno di rivolgersi a coloro che, in queste settimane, si sono scagliate contro di lei. A partire, quindi, da Gilles Rocca. Fino a Valentina Persia.

È proprio con la comica romana, però, che immediatamente è partito lo scontro. “Con me non attacchi”, ha detto Valentina Persia di risposta a Giulia Salemi, che le ha detto di aver imitato suo madre perché iraniana. “Io faccio le imitazioni di tutti, facendo l’intercalare della voce”, ha continuato a dire la romana. “Il rispetto è un atto dovuto”, ha controbattuto l’ex gieffina. Concludendo di essere lì non per loro, ma per sua madre.

Cosa ne pensate voi?