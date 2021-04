Isola dei Famosi, scoppia una lite accesa dopo la puntata: “L’hai detto o no?”, volano parole forti tra i naufraghi.

Una puntata super accesa, quella dell’Isola dei Famosi in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui è successo davvero di tutto, a partire dalla divisione dei naufraghi in due gruppi, gli arrivisti e i primitivi. La fame e la stanchezza crescono sempre di più e tra i naufraghi le liti sono all’ordine del giorno. E una discussione molto accesa è scoppiata proprio ieri, dopo la diretta. Ad accendere la scintilla è stata, come spesso accade, una nomination. Curiosi di scoprire cosa è successo? Vi raccontiamo tutto!

Isola dei Famosi, scoppia una lite accesa dopo la puntata: Roberto Ciufoli vs Awed

Nuove scintille sull’Isola dei Famosi. A scontrarsi, stavolta, sono stati Awed e Roberto Ciufoli, in una discussione che però ha coinvolto anche altri naufraghi. La motivazione? La nomination che Awed ha fatto a Roberto, spiegando di di aver notato in lui un cambiamento. E aggiungendo che anche altri del gruppo lo hanno notato. È stato proprio questo a far alzare i toni: “I toni si sono alzati quando ho detto che questa cosa non la pensavo solo io, ma anche altri membri del gruppo”, dichiara Awed. Gli altri naufraghi non ci stanno, anche perché Roberto sostiene che Awed abbia detto che “tutti” hanno notato questa cosa. Ma Awed replica spiegando di aver detto che soltanto alcuni elementi erano d’accordo con lui: “Ogni volta che gli faccio una nomination non gli sta bene, sta rosicando!”, aggiunge il giovane napoletano.

I toni si alzano anche con gli altri naufraghi, che chiedono a Awed di chiarire le sue parole. Ma le versioni di quest’ultimo e di Roberto sono decisamente contrastanti: “Mi hai detto l’hanno notato tutti”, ribadisce Ciufoli, che in confessionale aggiunge, “L’ha detto, io non faccio passare per bugiardo nessuno.” Insomma, clima rovente in Honduras… e non per le temperature estive!