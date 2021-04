Durante l’Isola dei Famosi ieri, lunedì 26 aprile, l’opinionista non si è accorto di avere il microfono acceso? Le sue parole si sono sentite in diretta: ecco cosa è successo.

Ieri, lunedì 26 aprile, la settimana si è aperta con un nuovo appuntamento con l’Isola dei Famosi. Ilary Blasi è tornata nel suo studio, incantevole come sempre. L’eliminata della serata è Vera Gemma: la naufraga, in ballottaggio con Fariba Tehrani, tornerà presto in Italia dopo aver fatto la quarantena, come previsto dalle norme anti Covid. Nella puntata di ieri l’atteggiamento di Gilles Rocca ha fatto particolarmente discutere: il naufrago si è rifiutato di baciare Francesca Lodo durante la prova ricompensa. Le lacrime della donna affamata e le parole dell’attore hanno spinto Ilary Blasi e Tommaso Zorzi ad intervenire. Ecco cosa è successo.

Isola dei Famosi, “Insopportabile”: aveva il microfono acceso, si è sentito chiaramente

All’Isola dei Famosi ieri sera, lunedì 26 aprile, alcuni naufraghi sono stati protagonisti di alcune prove. Alcune coppie di concorrenti si sarebbero dovuti dare un bacio per una prova ricompensa: Gilles Rocca si è rifiutato di baciare la compagna di gioco Francesca Lodo, scatenando la reazione della naufraga. “Ho baciato un sacco di donne sul set, è un problema mio. Qui è tutto artefatto, io faccio l’attore, non è quello. Qui non c’è integrità mentale” si è giustificato Gilles. Il naufrago ha scatenato la conduttrice e Tommaso Zorzi: “Magari un piatto di pasta ti poteva aiutare a mettere in ordine i pensieri” ha replicato l’opinionista, ex vincitore del GF VIP 5.

A fine discussione non tutti avranno sentito che l’influencer milanese ha commentato forse l’atteggiamento di Gilles? “Insopportabile” si sente in sottofondo: l’opinionista si riferisce al naufrago con cui stava discutendo? La risposta sembra non avere dubbi. La frase è stata catturata dai microfoni ed è possibile ascoltarla nel video integrale della puntata al minuto 1.24.15.

Intanto sono tantissimi i meme creati nelle ultime ore dai fan di Zorzi: mentre il naufrago giustificava la sua decisione, Tommaso alzava gli occhi al cielo. Proprio non gli va giù Gilles?