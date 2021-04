Colpo di scena all’Isola dei Famosi: “Non lo faccio!”, la decisione shock di Gilles Rocca spiazza tutti; ecco cosa è successo durante la diretta.

“Non la faccio Ilary, non ho voglia di farla, perché la cena a lume di candela la farò con l’amore della mia vita”. Con queste parole, Gilles Rocca comunica a Ilary Blasi di non volersi sottoporre ad una prova ricompensa all’Isola dei Famosi. Una prova che, appunto, prevedeva come ricompensa una amatriciana per due. Per ottenerla, alcune coppie dovevano restare in apnea baciandosi. A Gilles toccava fare la prova con Francesca Lodo, ma il naufrago si è rifiutato fermamente. Nonostante le insistenze della conduttrice e degli opinionisti, che hanno fatto di tutto per fargli cambiare idea. Vediamo nel dettaglio il motivo di questa scelta.

Isola dei Famosi: “Non lo faccio!”, Gilles Rocca si rifiuta di fare la prova

“Miriam non è gelosa, ma sono io che non ce la faccio. Io non sono capace a fare queste prove, se non ho un copione non sono capace”. Gilles Rocca si è rifiutato di baciare Francesca Lodo, anche se si trattava soltanto di una prova. Pur precisando che è certo di non scatenare la gelosia della sua compagna, il naufrago non ha voluto in nessun modo accettare la prova, condannando anche Francesca alla sconfitta. “Non vedo perché Francesca debba rinunciare ad un piatto di pasta per un gioco che poi è innocuo”, sottolinea Tommaso Zorzi, ma Gilles non cambia idea.

“Io non sto bene a livello mentale per fare una cosa che poi mi darebbe fastidio”, spiega Gilles, che sottolinea come nel suo lavoro baci diverse donne, ma in questo momento non è nelle condizioni giuste per affrontare questa prova.

Francesca non reagisce bene e , tornata in palapa, scoppia in lacrime. Pur sottolineando di non essere contro Gilles, la naufraga non accetta di aver perso l’occasione di mangiare pasta, soffrendo molto la fame.