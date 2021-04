Ieri sera a L’Isola dei Famosi è stato rivelato come ha fatto Vera Gemma a conservare capelli perfetti per tutto questo tempo.

E’ andata in onda ieri sera 26 aprile un’altra puntata de L’Isola dei Famosi: colpi di scena e discussioni in cui perfino Ilary Blasi non ha potuto fare a meno di esprimere il suo disappunto, pianti, accuse e chi più ne ha più ne metta. Infine, un’eliminazione difficile da mandar giù per molti: ci riferiamo a quella di Vera Gemma, tra le concorrenti che maggiormente hanno segnato questa edizione. Si trattava in verità di una nomination particolarmente difficile. La bionda naufraga si trovava al televoto con Fariba Tehrani, madre di Giulia Salemi, molto sostenuta dal popolo del web. Insomma, in entrambi i casi sarebbe stata una perdita pesante per il reality.

A sostenere dallo studio le due donne a rischio eliminazione ieri sera, due persone per loro molto importanti: Giulia Salemi per Fariba e Asia Argento per Vera. Queste ultime sono carissime amiche da molti anni: l’attrice ha infatti difeso a spada tratta la Gemma nei confronti degli altri naufraghi, soprattutto di Gilles Rocca. Proprio la figlia di Dario Argento ha svelato cosa si nasconde dietro quello che per tanti era ormai diventato un mistero. Avete notato anche voi quanto erano impeccabili i capelli di Vera nonostante le condizioni non agevoli sull’isola, vero?

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Vera Gemma, rivelato il segreto dei suoi capelli sempre in ordine

Per la figlia di Giuliano Gemma la sorpresa più bella è stata poter parlare con Asia. L’attrice si è complimentata con l’amica per aver mantenuto capelli perfetti durante quasi due mesi trascorsi tra mare, sole, salsedine e sabbia. Ad un certo punto, senza volerlo, la Argento ha svelato il segreto della chioma sempre impeccabile dell’amica, cioè le extension. Asia Argento ha ammesso che, nonostante i suoi dubbi iniziali, la scelta di adottare questo trucco prima di affrontare un’esperienza simile, si è dimostrata azzeccatissima. Effettivamente, come darle torto?

Anche se Vera è stata eliminata, la sua chioma lucente e dalle onde perfette sarà difficile da dimenticare.