Matrimonio a prima vista, è successo dopo la scelta, Francesco e Martina l’hanno raccontato.

Un’edizione scoppiettante quella che sta per terminare di Matrimonio a prima vista, dato che domani, sarà trasmessa la puntata finale, in cui sarà rivelato cosa è successo quando le telecamere si sono spente, davanti allo sguardo degli specialisti. Ma come ormai è noto, gli spoiler sono arrivati, e sappiamo chi tra le coppie è ancora insieme, e chi ha deciso di separarsi.

Il colpo di scena c’è stato per Clara e Fabio, dato che i due si sono lasciati dopo che alla scelta avevano deciso di restare insieme. Santo e Salvo, come era prevedibile, non sono tornati insieme, mentre unico lieto fine per Martina e Francesco, che sono ancora insieme. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, la coppia ha raccontato come hanno vissuto il periodo successivo.

Matrimonio a prima vista 6: Francesco e Martina, cos’è successo dopo la scelta

La puntata finale di Matrimonio a prima vista andrà in onda domani, mercoledì 28 aprile, e come sempre non mancheranno i colpo di scena. Sorprese spiazzanti che già attraverso le varie anticipazioni sono venute a galla. Come abbiamo anticipato, l’unica coppia rimasta insieme è Francesco e Martina. Gli sposini, in un’intervista a Vanity Fair, hanno raccontato quanto successo dopo.

Come rivelato, la coppia a giugno consoliderà un anno d’amore. Martina ha confessato di non aspettarsi di arrivare fin dove è giunta: “Non pensavo di arrivare fin qui e di avere un marito”; ma cosa è successo quando le telecamere si sono spente? La coppia lo rivela: “All’inizio è stato un po’ traumatico, pian piano mi sono tranquillizzato”, ha raccontato Francesco, riferendosi al fatto di avere prima la produzione con le telecamere. “Sotto il tatuaggio che abbiamo fatto ci siamo fatti aggiungere la data del matrimonio“, ha confessato la sposa.

A quanto pare, i due hanno intenzione di risposarsi verso settembre, consolidando ancora di più il loro amore. Alla domanda se l’intenzione è di allargare la famiglia, la coppia afferma di fare le cose con calma, sì, di pensarci, ma adesso il pensiero è rivolto al matrimonio.